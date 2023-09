El próximo 27 de septiembre se llevarán a cabo las movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro y varios de sus funcionarios. La marcha se da en plena época electoral y por eso ha sido centro de críticas, sin embargo desde Casa de Nariño han hecho un llamado para que los ciudadanos salgan a las calles a marchar "por la vida".



(Puede leer: Petro ordenó traslado de paloma de la paz al Congreso para acompañar homenajes a Botero)

Presidencia de la República, en su cuenta de X (antes Twitter), publicó una pieza promocional con los nombres de algunos artistas que se tiene previsto se presenten ese miércoles en la plaza de Bolívar, en Bogotá.



"Desde la Presidencia de la República hacemos un llamado de unidad para el 27 de septiembre a jóvenes, trabajadores, mujeres, campesinos, negritudes, indígenas y comunidades urbanas y rurales al encuentro: #NosMovemosPorLaVida en la plaza de Bolívar", escribieron.



En la imagen que compartieron están Aterciopelados, Systema Solar, La 33 y Adriana Lucía. Pese a esto, esta última artista mencionada manifestó que no participará.



"Con todo el respeto del mundo les comunico que yo no hago parte de este concierto. Actualmente me encuentro fuera del país cumpliendo unos compromisos musicales", dijo en sus redes sociales.

Con todo es respeto del mundo les comunico que yo no hago parte de este concierto. Actualmente me encuentro fuera del país cumpliendo unos compromisos musicales. https://t.co/bh87631IhP — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) September 23, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Adriana Lucía. Foto: Carlos Malaver / Paola España Comunicaciones

¿Por qué el presidente Petro está convocando a marchas?

El presidente Gustavo Petro, desde la semana pasada, ha emitido varios mensajes invitando a la ciudadanía a movilizarse el 27 de octubre. El llamado se da en plena época electoral y además, en un momento cuando sus reformas van avanzando a paso lento en el Congreso.



"Invito a todas las fuerzas ciudadanas del Cauca, a sus jóvenes, a sus trabajadores, a las mujeres al campesinado, a las negritudes, al movimiento indígena, a marchar este 27 de septiembre por la paz...a moverse por la vida", dijo el 20 de septiembre.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO / Presidencia

Ese mismo día señaló: "Las acciones comunales de todo el país han anunciado su movilización el 27 de septiembre en las marchas por la Vida y la Justicia Social, las marchas por la paz".



Gonzalo Araújo, politólogo y fundador de la firma de análisis político Orza, expone que este nuevo llamado es una muestra de que, tras el estallido social de 2021, el Gobierno cree “que es dueño del descontento social”, pero señala que “lo que han mostrado las otras movilizaciones es que ese 30 por ciento del segmento de la sociedad civil que está jugado con el partido de Gobierno no logra aglutinar esas movilizaciones tan masivas como las que hubo” en años pasados cuando Petro era oposición.



Dice, además, que el Ejecutivo pretende con estas movilizaciones mostrarle al Congreso que, aunque no hay mayorías en el Capitolio, “el favor de la gente está con ellos”.



En junio, cuando hubo marchas a favor de la administración, según la Policía Nacional, se registró una asistencia de cerca de 20.000 personas. La idea de convocar de nuevo a los ciudadanos a las calles ha generado algunas críticas, ya que algunos lo interpretan como una presión hacia los senadores y representantes.



También ha levantado polémica porque las marchas se dan en la recta final de las elecciones.



REDACCIÓN POLÍTICA



REDACCIÓN POLÍTICA