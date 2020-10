'Adjudicarse esos crímenes no deja de generar dudas': Duque

El presidente Iván Duque reaccionó este sábado al anuncio del partido Farc de reconocer públicamente su responsabilidad en el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez.



El jefe de Estado aseguró que "adjudicarse esos crímenes, cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel, no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones".



El mandatario agregó que su deseo es que ese crimen sea esclarecido y que no quede ninguna duda. "Obviamente, que la justicia cumpla con su tarea, pero también que no vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato", aseguró el presidente.



Además, señaló que si alguien se atribuye esta muerte y no corresponde a la verdad se debe entender "que se está cometiendo un delito para obstruir la justicia en nuestro país. Queremos que la justicia actúe con contundencia con prontitud y que no desestime ninguna de las consideraciones, ni en las afirmaciones que, también, ha hecho la familia de Álvaro Gómez sobre lo que ellos reclaman debe ser investigado para que se sepa la verdad", puntualizó.



Duque fue enfático en que los colombianos quieren justicia ante este caso. "Que la justicia haga lo que tiene que hacer, que la justicia especial oiga los testimonios que tenga que oír, pero que la justicia que viene haciendo las investigaciones a profundidad no las deje de hacer y que después se cotejen cómo son realmente las circunstancias", señaló.



