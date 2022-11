El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que la principal causa de los crímenes de los líderes sociales que ocurre en el país es el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep en Cuba.



(Lea también: Presidente Petro se reúne con su homólogo francés, Emmanuel Macron).

"Ni el expresidente Duque ni el presidente Petro son culpables del asesinato de líderes sociales", dijo Uribe. "La mayor causa es el Acuerdo de La Habana, por la impunidad absoluta y el narcotráfico; contracultura que desprecia la vida, el orden jurídico y desplaza al Estado Democrático", agregó.



De acuerdo con Human Right's Watch (HRW), en los tres primeros meses del gobierno de Gustavo Petro 35 líderes sociales fueron asesinados.



Así lo informó Juan Pappier, director asociado en funciones para las Americas de HRW, quien publicó en redes sociales una imagen con el nombre, fecha, municipios y departamento de cada uno de estos crímenes.

"Hemos documentado 35 homicidios de defensores de DDHH y líderes sociales en los primeros tres meses del gobierno de @petrogustavo en Colombia", indicó Pappier.



Aunque las cifras de HRW ya evidencias la grave problemática de seguridad que enfrentan los líderes en el país, pues significa que en promedio un líder social fue asesinado cada tres días en el país, puede haber un subregistro.



De hecho, entre enero y septiembre la Defensoría del Pueblo registró 157 líderes y defensores asesinados, que daba una media de 17 víctimas cada mes de este 2022.



“Entre enero y septiembre de este año, la Defensoría del Pueblo ha reportado un total de 157 homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, superior a los 109 casos reportados en el mismo periodo de 2021. Los sectores más afectados por esta conducta durante estos meses son líderes y lideresas comunales con 51 casos; 32 líderes indígenas, 26 comunitarios, 14 campesinos, entre otros”, dijo Carlos Camargo, defensor del pueblo, desde Bucaramanga, el pasado 28 de octubre.



Según las cifras a septiembre de la Defensoría, Nariño (con 23 casos), Cauca (19), Putumayo (16), Antioquia (15), Valle del Cauca (10), Arauca (10), Bolivar (8) y Norte de Santander (8) eran los departamentos con mayor número de homicidios.



Por eso, Camargo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y defensoras de los derechos humanos, y a las autoridades, para fortalecer las medidas de protección de estas personas.



En entrevista con EL TIEMPO, la vicepresidenta Francia Márquez dijo: "Hay quienes intentan boicotear el Gobierno generando este tipo de violencia. Hay un compromiso del Gobierno para parar la violación de los derechos humanos, pero usted sabe cómo es este país que se ha hecho política a partir de la violencia, así que hay una intención de ciertos actores de mantener la conflictividad".



'¿Usted cree que hay sectores armados que están asesinando a los líderes sociales para presionarlos a ustedes? ¿Para hacerlos quedar mal?', le preguntó este diario.



"No solo lo creo, sino que está pasando. No hay dudas de que esto sea parte de las estrategias para desestabilizar, para generar una zozobra para que la gente no crea en el cambio. Es parte de una estrategia macabra", respondió ella.



