'No estoy contenta, espero más de mi Gobierno': Márquez sobre punto de acuerdo de paz

La vicepresidenta Francia Márquez les envió un fuerte mensaje a todas las entidades del Gobierno involucradas en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, luego de expresar su preocupación por los pocos avances en este punto, el 6.2 del documento firmado entre el gobierno Santos y las extintas Farc.



“Yo no estoy contenta con los avances del Capítulo Étnico y lo digo como vicepresidenta. Yo espero más de mi Gobierno, espero más de mis funcionarios, sobre todo de las instituciones que tiene responsabilidad concreta y, si me toca ser el patito feo, lo sigo siendo, pero yo llegué aquí por un cambio", dijo la vicepresidenta al intervenir en el panel ‘Pacto por el Acompañamiento Internacional a la Implementación del Capítulo Étnico’.



Hay que recordar que el Capítulo Étnico del Acuerdo Final es un apartado cuyo objetivo es darle un enfoque étnico a cada uno de los puntos pactados durante las negociaciones de La Habana, y del cual, la vicepresidenta es responsable de la coordinación interinstitucional e intersectorial.



"El pueblo colombiano nos eligió por un cambio y ese cambio era para las poblaciones más desfavorecidas de este país, esa es gente que tiene color, que son los pueblos indígenas, negros e históricamente olvidados”, agregó.



La también ministra de la Igualdad señaló que hay un problema con los indicadores que miden el avance de este punto, algo que vendría desde el gobierno pasado. “Llegamos sin encontrar información clara en términos de los avances, encontramos 100 indicadores, la mayoría de forma, pero no de fondo. La mayoría son indicadores de medio, pero no de resultados y de impactos”, dijo.

Intervenciones de @FranciaMarquezM durante evento del pacto por el Capítulo étnico: “Ha sido un año de alistamiento para el avance del Capítulo Étnico del Acuerdo Final del Acuerdo de Paz, y hemos evidenciado que la voluntad política importa para cumplir el capítulo étnico.”🧵1/3 pic.twitter.com/pK7odGPA1k — Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (@UAcuerdoPaz) November 20, 2023

Si bien la funcionaria destacó el avance en temas como acceso a tierras, concretamente en la definición de los recursos y en destrabar procesos de titulación colectiva en territorios indígenas y afros, señaló que hay pocos avances en las garantías de participación política y en la reparación colectiva.



Además, manifestó que hay "grandes desafíos" en términos de la sustitución de cultivos ilícitos con reconversión productiva y que es clave definir presupuestos concretos para la implementación del Capítulo Étnico.



“Queremos una cooperación que ayude a transformar realmente los territorios y que también genere impacto que se pueda medir. El hecho de cooperar con los pueblos étnicos no significa que se esté cooperando con el Capítulo Étnico para la Paz. Queremos saber cuáles son los proyectos específicos en el marco de la implementación”, concluyó la vicepresidenta.

