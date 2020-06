'Hay 184 municipios de alto riesgo para los niños'

La consejera presidencial para los Derechos Humanos y los Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, hizo un balance sobre el reclutamiento de menores en el país y aseguró que “aún en tiempos de pandemia, se sigue presentando riesgo de reclutamiento” y de utilización de niños para la violencia.

Así mismo, señaló que actualmente hay 184 Municipios del país en los que se presenta un alto nivel de riesgo de reclutamiento y violencia contra niños, por lo que la Consejería ha estado trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros.



¿Cuál es el balance del reclutamiento de menores durante la pandemia?

No se cuenta con una cifra oficial de reclutamiento, pues la información sería de las denuncias que recibe la Fiscalía General de la Nación, sin embargo en muchos sitios no se denuncia. La Defensoría del Pueblo, con su sistema de alerta para la reacción rápida a las acciones que pongan en riesgo los derechos de la población, durante el 2020 ha emitido 26 alertas tempranas, de las cuales 17 describen escenarios de riesgo de vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados organizados y/o grupos delincuenciales organizados, lo que indica que aún en tiempos de pandemia se sigue presentando riesgo de reclutamiento, uso, utilización y violencia de niños, niñas y adolescentes.



Según el índice de priorización elaborado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y el análisis de alertas tempranas, en la actualidad hay 184 Municipios del país que presentan un alto nivel de riesgo de reclutamiento, uso, utilización y violencia contra niños, niñas y adolescentes por Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados.



El accionar de los Grupos Armados Organizados (GAO) y de los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) no ha parado, aún en medio de la emergencia social y económica decretada por la pandemia generada por el COVID-19, razón por la cual existen mayores desafios para garantizar una respuesta estatal efectiva, oportuna e integral. En este sentido, hemos fortalecido los esfuerzos de articulación con gobernadores y alcaldes para dar una respuesta oportuna, sostenible y diferencial para cada contexto de riesgo.



¿Qué actores armados están detrás de esta práctica delictiva?

Según información contenida en las alertas tempranas, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y facciones disidentes de las ex-FARC son los principales grupos ilegales que amenazan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué hacer ante este fenómeno?

En 2019, bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, se adoptó la Línea de Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual por parte de los grupos armados organizados; reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derechos, así como la necesidad de fortalecer las capacidades locales de prevención de la vinculación de los niños y niñas en grupos armados al margen de la ley.



En éste sentido, La Consejería Presidencial como Secretaría Técnica de la CIPRUNNA (Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia contra niños, niñas y adolescentes) ha venido trabajando de manera articulada con las 22 Entidades que la conforman, identificando la oferta del Gobierno en materia de formación, protección, movilización social, asistencia psicosocial, iniciativas económicas, entre otras, que conlleven a la prevención de esta problemática. Como resultado de esta tarea, en los próximos días se presentará a dicha comisión el plan de acción de prevención del reclutamiento, con el que pretendemos mitigar el riesgo en los 184 Municipios.



Por otra parte, La Consejería Presidencial para los DDHH y Asuntos Internacionales, en articulación con La Oficina de la Primera Dama de la Nación, La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), El Ministerio de Educación y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) gestionó ante la comunidad internacional recursos para las acciones que comenzarán en julio.



Finalmente, es importante la gestión de gobernadores y alcaldes para la adopción de la Política Pública de prevención del reclutamiento, así como la identificación de riesgos y la implementación de las rutas de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes.

¿Cuál es su opinión frente al reciente hecho de violación contra una menor en Risaralda, que cometieron unos soldados?

Lo ocurrido con la menor de 12 años, perteneciente a la comunidad indígena Embera Katío en Risaralda, no lo puede admitir ningún Estado. Toca acelerar las investigaciones hasta determinar los responsables. Sacarlos del servicio público y condenarlos con las máximas penas, pues no tienen ninguna justificación.



Si se atenta contra los derechos de nuestros niños, entorpecemos su futuro. Somos responsables de la generación que se está formando y entre todos debemos protegerla. No más violencia ni agresiones contra nuestros niños y niñas.



