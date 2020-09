‘El enemigo es el vándalo, no la Policía’: Gobierno a Claudia López

El Gobierno Nacional respondió este jueves a los duros pronunciamientos que durante este jueves ha hecho la alcaldesa de Bogotá Claudia López, frente a la actuación de la Policía tanto en el caso de Javier Ordóñez, quien murió a raíz de un abuso de dos uniformados, como lo sucedido en la noche de este miércoles, cuando en medio de manifestaciones murieron 10 personas y decenas resultaros heridas por disparos de arma de fuego.

La alcaldesa aseguró que en la noche de este miércoles hubo uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía.



"Es un uso indiscriminado y desproporcional del uso de la fuerza. 66 heridos por arma de fuego, eso ni en un combate, he estado comparando eventos y combates de inicios de los 2000 en plena intensidad de conflicto armado en Colombia, tener 66 civiles heridos por arma de fuego el mismo día, eso ni en un combate", dijo López.



(Vea también: 'No podemos dejar que haya voces que estigmaticen a la Fuerza Pública')



La mandataria distrital agregó además que "los familiares nos piden que haya una investigación judicial seria e independiente".



Frente a esto, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia le respondió a la alcaldesa que “el enemigo es el vándalo, no la Policía”.

Alc. @ClaudiaLopez garantice orden público,eso implica:

-Apoyar víctimas y garantizar seguridad

-Evitar actos de odio y más CAIs destruidos

-Fortalecer y mejorar @PoliciaColombia

Si policía falló, será condenado

Gob. Nal. sigue apoyándola

¡El enemigo es el vándalo,no la Policía! — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 10, 2020

Esta es la primera respuesta directa del Ejecutivo a López frente a este hecho.



Sobre lo sucedido en la noche de este miércoles, el mandatario rechazó la "violencia, el vandalismo, las agresiones que se observaron frente a la Fuerza Pública y a muchas de las instalaciones que la Fuerza tiene para proteger a los ciudadanos".



"La Fuerza Pública de nuestro país ha sido heroica, ha trabajado con excelencia, pero también ha habido momentos en que algunos de sus miembros no guardan el honor del uniforme. No podemos dejar que surjan voces que estigmaticen a nuestra Fuerza Pública. La Policía anualmente adelanta 30 millones de procedimientos", señaló el jefe de Estado.



(Puede leer: 'No podemos dejar que haya voces que estigmaticen a la Fuerza Pública')

Otras noticias de política

- Revelación del expresidente Santos sobre ayudas a reelección de Trump



- Polémica entre Petro y uribistas por violencia en protestas

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET