Alcaldesa es la jefe de la Policía es su jurisdicción: 'vice' Ramírez

Desde que empezó la pandemia está en unas tareas puntuales, ¿cuáles son?

Conscientes de lo inesperado de la pandemia del covid-19, desde el día en que tuvimos el primer contagio, no hemos parado de trabajar, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque y con todo nuestro gobierno, para impedir una mayor velocidad en el crecimiento de los contagios y procurar el menor número de muertes. Sin embargo, la muerte de más de 22 mil personas nos duele profundamente y nos duele el dolor de sus familias.



En abril comenzamos un trabajo de todo el equipo, y desde esta Vicepresidencia, ayudamos con el Departamento Nacional de Planeación a identificar los criterios que deberían permitir el reinicio de actividades económicas. En función de ello, definimos que se deberían reabrir aquellos sectores donde el riesgo de contagio fuera menor y que pudiera contrarrestarse con el uso de protocolos de bioseguridad estrictos. Así mismo, definimos como criterio para reinicio de actividades el impacto sobre el crecimiento de la economía y especialmente sobre la generación de empleos. Sabemos que una de las consecuencias de este confinamiento ha sido la destrucción de producto y con ello la destrucción de empleos.



Sabemos que solamente con empleo, las familias colombianas pueden mantener su ingreso y atender sus responsabilidades económicas, el pago de una hipoteca, las matrículas del estudio de los hijos, etc.



Desde finales de julio, venimos desarrollando, todas las semanas, el trabajo de seguimiento liderado por el propio Presidente, que nos ha permitido focalizar 25 programas y 448 proyectos que tendrán una inversión cercana a los $150 billones con aportes públicos y privados.



Adicionalmente, desde esta Vicepresidencia, venimos liderando desde hace ya año y medio, el desarrollo de unos Pactos por el Crecimiento y el Empleo con 86 gremios, para lograr que la economía colombiana alcance una tasa estable de crecimiento cercana al 5,5%.

¿Cómo se enfrentará el desempleo en la reactivación económica?

Es importante tener en cuenta que este compromiso con la reactivación económica y el empleo, lo asumimos con actitud de estadistas. Es decir, no estamos pensando solamente en los dos años que quedan de gobierno, sino en dejar unas bases muy firmes que permitan que toda la economía colombiana continúe creciendo de manera sostenida y sostenible, con una visión de mediano y largo plazo.



Por esa razón, hemos venido trabajando para que la reactivación de la economía en los próximos dos años esté concentrada en los sectores que nos aseguran mayor aporte al empleo, y en apoyar, por supuesto, a todas las empresas pequeñas, medianas y grandes en cualquier sector para garantizar esta generación de empleos. Pero debido al alto potencial que tienen sectores como la infraestructura, la vivienda, la energía y la agricultura, nuestra apuesta en esos 448 proyectos que le mencioné, está orientada a lograr cerca de 2 millones de empleos, de los cuales la vivienda y la infraestructura aportarían un millón 700 mil.



Adicionalmente, y teniendo en cuenta que las mujeres han sido las más afectadas por cuenta de la pandemia, en razón a que la mayor parte de empleos formales se encuentra en sectores económicos muy afectados por el confinamiento como turismo, restaurantes y hotelería, venimos trabajando en distintas acciones para promover no solamente la financiación, sino especialmente el acompañamiento y asistencia técnica para empresas de mujeres. Es por ello que -con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer- estamos impulsando un proyecto para convertir en empresarias a un millón de mujeres en los años que quedan de gobierno. Esperamos que la mitad de estas empresas se desarrollen en zonas rurales.



Uno de sus ejes de trabajo son las mujeres, ¿en qué está trabajando por ellas?

El empoderamiento de la mujer es uno de los temas principales que me encargó el presidente Iván Duque, pero además ha sido una causa personal, que he asumido desde hace varios años, no sólo por tratarse de un tema ético, sino porque soy una convencida de que Colombia sólo puede alcanzar el desarrollo, aprovechando todo el potencial y capacidad que las mujeres tenemos para aportar a nuestra sociedad. Por eso debemos abrir espacios a las mujeres en la economía, en la política y en la sociedad en general.



Hemos avanzado con acciones concretas. Marcamos un precedente en el Plan Nacional de Desarrollo, con un capítulo exclusivo para la Equidad de las Mujeres. Hoy, 14 departamentos cuentan con Secretarías de la Mujer, y los demás, con mecanismos de género para responder a las necesidades de esta población a nivel territorial.



Todos los nuevos gobernadores, por primera vez en la historia, asignaron a la equidad de género un capítulo de su plan de desarrollo, con el acompañamiento nuestro y de la Consejera Gheidy Gallo. Ello permitirá disminuir las brechas, con metas, programas y presupuestos específicos.



Con 7.500 beneficiarias, consolidamos el Programa Casas de la Mujer Empoderada en el Valle del Cauca, Nariño, Chocó, La Guajira, Norte de Santander y Santander. Se trata de un canal de acceso a la oferta institucional del Estado para el empoderamiento socio-económico de las mujeres, a través de formación en prevención de violencias, emprendimiento en tiempos de crisis, educación financiera, alfabetización digital, entre otros.



El Gobierno anunció un millonario préstamos a Avianca, ¿ese dinero no se hubiera podido destinar a los más vulnerables?

Una forma de ayudar a las personas más vulnerables es garantizando la supervivencia de las empresas. Así lo estamos haciendo en todos los sectores productivos: el Gobierno ha ofrecido a través del Fondo Nacional de Garantías, $70 billones para cobertura de la deuda de empresas pequeñas, medianas y grandes en el sistema financiero.



En el caso particular de Avianca, el beneficio en términos sociales es claro. Su actividad genera más de 500.000 empleos directos e indirectos. Colombia es un hub estratégico para las operaciones aéreas en América Latina, por el número de conexiones que se realizan desde el país hacia todo el continente. En la medida en que podamos fortalecer nuestra posición en el contexto aéreo regional -la cual se ha visto fuertemente afectada por la coyuntura- se impulsará la actividad económica nacional.



Soy enfática: no se trata de apoyar a una compañía.



¿Cuál es su opinión de la decisión de la Corte Suprema de trasladar el caso de Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos a la Fiscalía?

Dado que el expresidente Uribe renunció a su curul como senador, la remisión de su proceso a la Fiscalía era lo que correspondía y lo que decidió la Corte en derecho. A él, como a todos los colombianos, se le debe respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defenderse en libertad.

¿Está de acuerdo con hacer una constituyente como lo sugiere el uribismo?

Creo que, desde hace muchos años, está pendiente una reforma a la justicia que permita a los colombianos recuperar la confianza en la rama judicial, como lo ha planteado el Presidente, ya que es la forma más expedita de avanzar hacia el propósito de tener un verdadero imperio de la ley, con una justicia pronta, cumplida y eficaz. No estoy de acuerdo en que una constituyente sea la solución en este momento, pero puede haber otros mecanismos legales para que los colombianos expresen al Congreso su clamor por la reforma a la justicia.

Uno de los temas más álgidos en las últimas semanas han sido las masacres, ¿qué está pasando?

Nos duele inmensamente cada vida que nos arrebata la violencia en el país. Por eso, nuestro compromiso desde el Gobierno es seguir atacando sin tregua, las raíces de las células criminales, del narcotráfico y la minería ilegal que siembran terror y muerte en una nación que ya ha sufrido en demasía los rigores de la guerra.



A pesar del enorme desafío que supone el posconflicto y la continuidad de la actividad criminal de estos grupos delincuenciales, desde el gobierno, nos hemos mantenido firmes en combatir los focos del crimen, y así lo seguiremos haciendo. No permitiremos que nos amedrenten como sociedad ni como Estado. Tenemos unas Fuerzas Militares y de policía comprometidas con la protección de la vida de los colombianos, y tengan la seguridad de que no descansaremos en la preservación de ese derecho, porque cada muerte que sufre el país por causa de la violencia significa el desplome, la destrucción, de toda una familia.



Al mismo tiempo, seguiremos acompañando al presidente Iván Duque en exigir de cada Militar y cada Policía cumplir con el deber de proteger a los ciudadanos y la Nación, respaldando siempre la constitución, la ley, los derechos humanos y privilegiando siempre el respeto a la vida de cualquier ciudadano. Lo que sucedió con la muerte de Javier Ordoñez es inaceptable y espero que la justicia ordinaria proceda con celeridad y contundencia para castigar a los policías que deshonran a una institución tan valiosa para nuestra democracia.

Justamente sobre el asesinato de Javier Ordóñez, la alcaldesa de Bogotá dijo que hubo un uso indiscriminado de la fuerza, ¿quién está controlando a la Policía?

Ningún exceso policial se debe pasar por alto, la discusión no puede desviarse buscando culpables. Los únicos responsables son los policías que agredieron absurdamente a un ciudadano hasta matarlo. Los responsables son solo ellos y no una institución a la que valoramos y necesitamos la inmensa mayoría. La justicia debe actuar con prontitud y sancionar con contundencia a los responsables de la muerte de Javier Ordoñez. Y como lo solicitó el Presidente, están suspendidos los implicados. Las imágenes de esa golpiza y la destrucción y caos posterior con 13 muertos es algo que amerita trabajo como sociedad para tomar correctivos en la selección con mejores pruebas sicológicas y en la formación de los policías.



La alcaldesa es la jefe en primera instancia de la policía y responsable de la preservación y mantenimiento del orden público dentro de su jurisdicción. El presidente como jefe de Estado tiene facultades para conservarlo en todo el territorio nacional y restablecer el orden público donde fuere turbado.



Hemos insistido en que el país necesita del trabajo mancomunado, articulado, constructivo y sobre todo respetuoso entre las autoridades nacionales y territoriales.

Usted, que fue ministra de Defensa, ¿por qué cree que no se ha hecho una reforma a la Policía?

No lo sé. Esa es una tarea pendiente hace años. Cuando fui Ministra organizamos una Misión de expertos y trabajamos con ellos para hacer una reforma que mejorara y garantizara una policía más próxima, más eficaz para combatir el crimen y que generara más confianza ciudadana. Lamentablemente el informe y recomendaciones de la misión se entregaron dos meses después de mi retiro y los ministros que me sucedieron no la pusieron en práctica.

¿Usted cree que los abusos policiales que han ocurrido son casos aislados o sistemáticos?

La Policía es una institución de cerca de 150.000 hombres y las faltas o delitos que lleguen a cometer jamás hacen parte de su doctrina, luego no hay sistematicidad.

Como dije debemos seguir elevando las pruebas psicológicas en el proceso de selección, fortalecer la formación en derechos humanos, hacer más eficaz el trabajo de los inspectores y mejorar los mecanismos de denuncia ciudadana, cada vez que un policía tenga conductas indebidas, intolerantes o irrespetuosas de la dignidad de cualquier ciudadano. Pero también necesitamos una ciudadanía que se la juegue por sus instituciones y por lograr una sociedad respetuosa por todos los demás y por el imperio de la ley; que entienda también que nuestros policías son hijos, padres y hermanos y que la mayoría de miembros de esta institución cumplen con su deber sagrado de protegernos a todos.



El vandalismo de estos días, el ataque a los policías y la incitación a destruir que hacen algunos como estrategia electoral, cuando encuentra eco en cualquier colombiano, es el fracaso de todos. Siento gran dolor por las familias de Javier Ordoñez y de los 13 compatriotas que fallecieron durante las últimas horas en medio del absurdo, así como de las familias de todos los líderes y jóvenes a quienes cegaron la vida sin motivo alguno. Eso debe cambiar y debemos pararlo entre todos, pero por supuesto todas las instituciones debemos hacer más y mejor para parar estas muertes.

En otro tema, hace poco usted creó una página web para responder a las inquietudes de las personas, ¿cuál considera que es la razón de tantas controversias que han surgido en torno a usted?

Desconozco las razones, pero como funcionaria pública soy consciente de que me debo a los ciudadanos. Ante rumores y noticias falsas y la manipulación de verdades a medias solo cabe la transparencia y la claridad en la información.



No soy amiga de dejar que el tiempo borre de la memoria las controversias, al contrario, creo en aclararlas porque en mi caso, por fortuna, no he violado la ley ni tengo nada que esconder. Por lo tanto, puse a disposición el blog www.martaluciaresponde.com, en el que doy la cara sobre las controversias que han surgido en los últimos meses: desde temas familiares hasta capítulos de mi extensa trayectoria política. Aspiro a que este ejercicio sea un precedente para que muchos políticos en el país hagan lo mismo.

¿Candidata presidencial? El único futuro en el que pienso es el presente y cómo salir fortalecidos como sociedad de esta pandemia. Foto: Vicepresidencia

En los últimos meses volvió la polémica por el papel de la vicepresidencia y volvió al debate eliminar esta figura ¿no cree que es mejor volver a la figura de designado presidencial?

La figura de la Vicepresidencia entendida simplemente como posible reemplazo del Presidente, es equivocada. Un país como Colombia, con las complejidades y desafíos que tenemos, no puede darse el lujo de desaprovechar capacidades y experiencia, y por eso estoy al frente de varios temas y programas por encargo del Presidente Iván Duque. La Constitución de 1991 concibió esta figura para darle mayor legitimidad al modelo presidencialista, debido a que al igual que el Presidente, se elige por votación popular y no a dedo o por clase política.



Con el plan de reactivación y repotenciación de la economía y nuestra coordinación de la infraestructura, coadyuvaremos con toda nuestra capacidad, para generar miles de empleos para las familias colombianas que son la razón de ser de mi ingreso a la política electoral, después de que tenía ya una extensa carrera en el sector público y privado.

Usted ha dicho que se ha desilusionado de la política, ¿qué la ha llevado a estar desilusionada?

Mi vocación de servicio me llevó a incursionar en el ámbito político, para contribuir activamente en la construcción de un país más justo, emprendedor y equitativo. He sido víctima de un sinnúmero de ataques y calumnias que han afectado directamente a mi familia. Estas situaciones duelen, por más fuerte que uno sea, pero siempre hay que levantarse y continuar, porque soy una convencida de que la verdad siempre prevalece. Colombia tiene dolores más profundos que los nuestros y debe estar por encima de nuestros desencantos personales.



Este camino de la política es aún más espinoso para nosotras, las mujeres, a quienes nos ha tocado a pulso ganarnos un liderazgo en la sociedad.

¿Sigue pensando en la posibilidad de ser candidata presidencial en 2022?

El único futuro en el que pienso es el presente y cómo salir fortalecidos como sociedad de esta pandemia.

