Abuchearon al presidente Petro por su demora para llegar a ceremonia de ascensos

El presidente Gustavo Petro fue abucheado por los familiares de los suboficiales que estaban en Sibaté en la ceremonia de ascenso. La molestia se debió a que el evento estaba agendado para las 12 del mediodía, pero el mandatario llegó después de la una de la tarde, cuando varios llevaban esperando desde las 9 de la mañana.



“Respeto, respeto, respeto” fue el grito de los presentes en las gradas de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada. Algunos pedían que se diera inicio sin el mandatario en la ceremonia.



Sin embargo, al final el Presidente llegó y se llevó a cabo la ceremonia de ascensos, en la que en total, a nivel nacional, se promovieron 13.300 uniformados, una de las ceremonias con más presencia en los últimos años.



Después de la entrega de medallas a los ascendidos, el presidente Petro se refirió a su tardanza. “Como los hice esperar, no voy a hablar mucho como acostumbro”, dijo el mandatario, que indicó que por dos encuentros “que lamentablemente darán de qué hablar” no pudo llegar a tiempo.



“Reuniones urgentes, por eso llegamos retardados. Ya lo verán. No es excusa”, comento el mandatario, que no quiso dar detalles de la narturaleza de dichos encuentros y que desde Presidencia se limitaron a decir "reuniones privadas".



Tras presentar excusas, Gustavo Petro procedió a dar unas breves palabras. Primero comentó que todos los recién ascendidos tendrán ocho días de descanso para estar con sus familias.



Luego expresó que varias veces lo habían invitado a eventos de ascenso de oficiales, pero que su intención era asistir a uno de suboficiales. “Quería venir a un evento de suboficiales, es un mensaje de que quiero una gran alianza entre el Gobierno y el policía de la calle, la gente que se está sacrificando verdaderamente por el país”, complementó.



En esa línea, comentó que su intención era romper la barrera entre los oficiales y los suboficiales. Para el Presidente, no debía haber la diferenciación actual y que uno de sus objetivos es que si un suboficial quería ser general de la República, este pudiera acceder a dichas dignidades.



Aunque en situaciones diferentes, es la segunda abucheada que sufre el Gobierno en esta semana. En Cauca, la vicepresidenta Francia Márquez fue objeto de expresiones de rechazo. En este caso, las expresiones de molestia fueron porque un sector del Pacto Histórico consideró que Márquez estaba apoyando para la gobernación del departamento un candidato ajeno a la coalición de izquierda.



Ante la molestia de la población civil, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió a aclarar que desde el Ejecutivo no se puede apoyar a ningún candidato. Soy porque Somos, grupo político de Francia Márquez, también salió en defensa de la Vicepresidenta y aseveraron que los apoyos no venían de ella, sino de la organización que ella creó.