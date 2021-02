¿Quiere estudiar en Rusia? Hay becas para colombianos

Si uno de sus planes para este nuevo año es estudiar, por qué no pensar en hacerlo en Rusia e iniciar su estudio en septiembre.



Hasta el 20 de febrero estará abierta la inscripción para estudiar en Rusia, según anunció la embajada de ese país en Colombia, y recibir una beca del 75%, que cubre los estudios.

Usted puede postularse para estudiar un pregrado (4 años), una maestría (2 años) o un doctorado (3-4 años). Aunque los estudios en la mayoría de programas están en ruso, para los estudiantes extranjeros que no hablan ruso, existe la facultad preparatoria, que es un estudio intensivo de lengua rusa durante un año académico.

Estos son los pasos para inscribirse:

1. Registrarse en el portal https://education-in-russia.com/

​

2. Rellenar todos los datos.



3. Adjuntar la copia del pasaporte.



4. Adjuntar las copias de los documentos correspondientes al último grado de estudios con todas las asignaturas y las notas obtenidas / el expediente académico vigente en el momento actual.



5. Elegir la especialidad que desea y entre 3 a 6 universidades, en las cuales quisiera estudiar. Puede hacer clic aquí para buscar los programas que ofrecen



6. En la mayoría de las universidades los estudios se cursan en idioma ruso. Si no está seguro de su nivel de idioma ruso, puede inscribirse en una facultad preparatoria. Debe adjuntar la información sobre sus logros personales (participación en concursos y olimpiadas nacionales e internacionales, logros en el ambito deportivo y creativo, publicaciones científicas, carta de recomendación de la Universidad rusa indicada en la lista de candidato como preferencia (para aspirantes a maestría y doctorado, participación en conferencias científicas, certificado de diploma con honores, certificados de participación en el voluntariado, trabajos sociales, etc).



7. Tras rellenar la solicitud con la información necesaria y subir la documentación, tiene que imprimir la solicitud, poner la fecha y firma. Debe escanear la solicitud firmada, subirla a su espacio personal y pulsar el botón “Enviar solicitud”.



8- Los funcionarios de la Embajada de Rusia revisarán su solicitud y la documentación. En caso de que falta algún documento, le devolverán la solicitud para la corrección adecuada (las notificaciones de cualquier cambio en el estado de la solicitud vienen al correo electrónico con el que se registró).



¿Cómo tener una beca?

Paralelamente, entre el 27 de enero al 8 de marzo de 2021, puede aplicar si quiere recibir una beca para estudiar en Rusia gratis, deberá pasar una selección en Colombia. La entidad encargada de organizar la convocatoria competitiva es el Icetex, donde tiene que presentar todos los documentos requeridos por ellos en las fechas establecidas.



(Si quiere aplicar a pregrado vea los requisitos aquí)



(Si quiere aplicar a una maestría vea los requisitos aquí)



(Si quiere aplicar a doctorado vea los requisitos aquí)



Además, debe subir a la plataforma https://education-in-russia.com/ el Certificado médico emitido por su EPS.

¿Qué sigue si obtengo la beca?

Los candidatos preseleccionados por el Comité Nacional de becas tienen que presentar obligatoriamente los siguientes documentos apostillados, traducidos al ruso y verificados por un notario/traductor jurado:



- Copia de diploma/título/acta de grado y de las calificaciones (con las asignaturas);

- Copia del pasaporte;

- Certificado médico (traducir y legalizar)

- Toda la documentación debe presentarse en el portal https://education-in-russia.com/ adjuntando copias de los documentos indicados.



La lista de traductores oficiales se puede encontrar aquí



Tras ello, la Comisión Interdepartamental Rusa examina las candidaturas preseleccionadas.



La embajada de Rusia en Colombia advierte que la presentación de los documentos de candidatos sin los requisitos mencionados o incompletos, será fundamento suficiente para no someterlos a la consideración de la Comisión de Admisiones en Rusia.



Al ser confirmada su candidatura tiene que hacer un certificado médico (emitido por su EPS) y análisis de ausencia de VIH/SIDA (tienen vigencia de 3 meses), traducir y legalizarlos.



