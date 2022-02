El presidente Iván Duque se pronunció este martes frente a la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.



En entrevista con La FM dijo: "Me parece que este fallo no solamente altera el principio de cosa juzgada frente al cual ya se había pronunciado la Corte. Me parece además delicado que en el alcance que se está poniendo sobre la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver una práctica recurrente y regular".



“Siempre he sido una persona provida y he creído que la vida empieza desde la concepción, también siempre he sido respetuoso de las tres causales que estableció la Corte Constitucional durante muchos años”, agregó en entrevista con la emisora.



"La preocupación es que esta práctica de aborto, que es contraria a la vida, se convierta en una práctica cotidiana y frecuente y en una especie de método anticonceptivo", cuestionó.



Duque agregó que los grandes temas de la sociedad no deberían ser discutidos por un grupo de cinco personas.



"Hablar de seis meses, ya no estamos hablando de un principio de vida, estamos hablando de una vida que tiene una expectativa inminente ya de nacer. Lo que debe buscar una sociedad en estos casos es seguir defendiendo el principio de la vida desde la concepción y que estas situaciones sean excepcionales. Colombia ya había logrado mucho con las tres excepciones", puntualizó.





Noticia en desarrollo...



