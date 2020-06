Bayly sorprende con un fuerte ataque a De la Espriella

El escritor y presentador Jaime Bayly sorprendió en la noche de este martes al lanzar un fuerte ataque contra el abogado Abelardo De la Espriella. Se trata de una situación inédita porque ambos -dos personas con alto impacto mediático- suelen exhibir con orgullo la defensa de las tesis del uribismo, en general; y de su jefe natural el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en particular.

De hecho, en las redes sociales en las últimas semanas militantes del gobernante Centro Democrático (CD) han puesto a De la Espriella como un eventual precandidato por esta colectividad.



Bayly se mostró particularmente duro con De la Espriella y le dijo que era: "lavador de inodoros de Saab”. Esto en referencia a que el jurista, dice Bayly, es defensor de Álex Saab, señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro, y capturado la semana anterior en Cabo Verde.



Saad es un hombre de enorme importancia al punto que Estados Unidos trabaja intensamente para llevarlo a sus estrados judiciales y así establecer cuáles son los movimientos financieros de Maduro y su círculo de poder en el exterior.



Bayly, en una parte de su show que se transmite en la televisión internacional, dijo que Saab, era un “testaferro de la dictadura venezolana”, “pícaro”, “truhan”, “bandido” y que amasó una “vasta y hedionda” fortuna a la sombra de Maduro.



En línea con su argumento, Bayly se mostró "dolido profundamente". Dijo: "Estoy muy descorazonado, muy deprimido” porque “un brillante abogado colombiano, Abelardo De la Espriella, que ha venido aquí al programa, lo he entrevistado, es o era uribista, defensor del expresidente Álvaro Uribe, es ahora el abogado de este truhan, este bandido Álex Saab”.



“Lo que me recuerda la frase cínica pero lúcida que me dijo hace años un amigo criminalista, un abogado criminalista”, en el sentido de que “nosotros los abogados criminalistas lavamos los inodoros de la gente rica, de la gente rica que se pelea. Y la gente rica que se pelea, generalmente, no digo siempre, es gente que se porta mal”.



“Entonces, los que lavan los inodoros son los abogados criminalistas como este señor De la Espriella, ahora lavador de inodoros de Saab”, concluyó Bayly.



Reviva acá la transmisión del programa del 16 de junio de Bayly:

El calificativo contrasta con las afirmaciones de Bayly sobre De la Espriella cuando, hace un par de años, lo presentó así: “Ha regresado esta noche al programa un colombiano particularmente brillante y admirable. Yo lo admiro al menos, y hablo por mí. Es muy inteligente, es muy agudo. Habla claro. Es abogado, es escritor, es columnista. Pido un aplauso para él”.



El ataque de Bayly ha tenido gran movimiento en las redes sociales. Dirigentes políticos como el senador Roy Barreras o periodistas como Daniel Samper Ospina han puesto en sus cuentas de Twitter irónicos comentarios.

