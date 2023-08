En la noche de este domingo se conoció nuevas denuncias de presunta financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro en Casanare. En esta ocasión, los señalamientos, revelados por Noticias Caracol, serían por los posibles aportes de un condenado narcotraficante, Juan Carlos López Macías (alias Sobrino), y su esposa, Sandra Navarro Trujillo, al esfuerzo político que llevó al mandatario a la Casa de Nariño.





López Macías es un extraditado y retornado narcotraficante cuya fachada era las empresas arroceras de la región. Tras un investigación de la Fiscalía este fue detenido y acusado de liderar una red de narcotráfico que sacaba del país de forma regular al menos tres toneladas de cocaína. Este aceptó cargos.



La investigación hecha por Noticias Caracol dio cuenta de los aportes que habría hechos por Sandra Navarro Trujillo, esposa de López Macías, y que quedaron consignados en video. En el cierre de campaña de primera vuelta en Yopal, Casanare, esta fue mencionada en reiteradas ocasiones como una de las artífices de la campaña en el departamento.

Ya van dos noticias completamente falsas. Las cinco maletas de Semana y esta de Caracol. No pensé que llegarán a tanta bajeza. De inmediato les exijo rectificar esa información falsa. Nunca hice manifestación en Yopal, nunca se recibió aportes de nadie del Casanare. Las personas… https://t.co/gkvZ8PufU2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2023

“Señora Sandra Navarro muchas gracias, los jóvenes le damos las gracias”, se escucha en uno de los videos del cierre de campaña revelados en las investigaciones. En otro de los materiales audiovisuales se alcanza a observar a uno de los voceros de la Colombia Humana del departamento, Fabio Vargas, en reuniones en la casa del condenado Juan Carlos López Macías.



Las pruebas no solo serían en video, interceptaciones a miembros del grupo delincuencial liderado por López Macías demostrarían la cercanía de su esposa en la campaña en el departamento. Uno de los integrantes, cuya identidad no se revela, dice que “la esposa está metida de cabeza con Petro. La esposa de este man es la jefe de campaña en Yopal”.



La investigación no da cuenta si los posibles aportes de Navarro quedaron registrados en los libros de la campaña y si la dirigencia central de la Colombia Humana sabía de los relacionamientos de la mujer que habría sido fundamental en la campaña casanareña. El reporte periodístico también muestra grabaciones de Fabio Vargas en el que se comprobaría que este sabía de Navarro y su esposo.



“Sandra Navarro y Angélica Navarro (hermana) hacen el aporte para la presidencia para hacer proselitismo político en pro de un candidato. Para eso sirven, ¿cierto? Sin embargo, ya para venir a que otros sean directivos eso ya no sirve”, dice Vargas, que defiende la inocencia de Juan Carlos López y su esposa. Dicha declaración probaría el aporte de estos al esfuerzo presidencial.

Presidente Petro rechaza informe de Noticias Caracol

Frente a los señalamientos, el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales y los rechazó."De inmediato les exijo rectificar esa información falsa. Nunca hice manifestación en Yopal, nunca se recibió aportes de nadie del Casanare", expresó el mandatario, que aseveró que los mencionados no tienen que ver con el Pacto Histórico o Colombia Humana.



"La persona encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro. Le pido a la Colombia Humana actuar judicialmente", dijo el primer mandatario en su cuenta de Twitter.



Este sería el tercer escándalo por presunta financiación irregular que enfrenta el presidente en su año de administración. El primero fue por las denuncias de la exesposa de su hijo Nicolás Petro, Days Vásquez; la segunda fue por los señalamientos de los audios de Armando Benedetti; y ahora son por los supuestos apoyos en Casanare de la esposa de un narcotraficante.