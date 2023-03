La polémica entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, revivió este jueves. En esta oportunidad se debe a que el mandatario colombiano se refirió a un informe de la cadena CNN. Allí se informó que fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios del gobierno de Bukele hicieron un pacto con las pandillas a cambio de mejores condiciones en prisión.



En relación con este tema, Petro publicó el siguiente tuit: “Mejor que hacer pactos del Gobierno por debajo de la mesa es que la Justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz”. Con este comentario, el mandatario también se refirió y defendió su política de 'paz total'.

Tras esto, Bukele le respondió que se pusiera de acuerdo: "Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de 'mejores condiciones'. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador", indicó.

¿Presunción de inocencia? Imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo. Los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira, que ya parece ser adicto a ellas.



Además, fue usted quien me atacó (de nuevo) y a nuestros asuntos internos; yo ni recordaba su existencia. https://t.co/Du1VAPURTX — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 9, 2023

En medio de esta situación, EL TIEMPO habló con expertos que analizan a quién le sirve más políticamente estos choques y si afectan o no las relaciones internacionales.



Por un lado, el analista Jorge Iván Cuervo dijo que la polémica les termina favoreciendo a ambos presidentes: "Eso hace que los salvadoreños apoyen a Bukele y mucha gente en Colombia a Petro, porque ahí el nacionalismo o el patriotismo pesa mucho. Yo creo que ambos se benefician internamente".



Cuervo añadió que al expresar sus opiniones sobre otros países por medio de Twitter desinstitucionalizan las relaciones internacionales y diplomáticas, que es la forma en la que deben entenderse los jefes de Estado.



Andrés Dávila, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, concuerda en que hay dos presidentes que deciden saltarse a las cancillerías, los embajadores y las convenciones de la política internacional y discutir por Twitter, lo que resulta siendo un tema novedoso.



“Además, Petro entró en la discusión con una superioridad moral por lo del hermano e hijo, entonces Bukele está aprovechando. Lo importante es entender que es una pelea de tuiteros”, señaló.



Ahora bien, Olmer Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, le dijo a este medio que la situación tiene un efecto más negativo para el presidente Petro que para Bukele.



Según él, “Gustavo Petro ha tenido escándalos muy serios en su administración y serios problemas con sus ministros, entre ellos la ministra de Minas y la ministra de Salud, por las reformas y sus comentarios poco atractivos para el público en general y el mismo Gobierno".



A nivel interno, de acuerdo con el profesor, quien tiene más que perder es Petro porque afecta su gobernabilidad, así no parezca que tenga una consecuencia directa de lo que hace en su gobierno.



En cuanto a las relaciones internacionales, el profesor Muñoz señaló: "Si podemos hablar de que esto genera un choque binacional extremo entre las dos naciones, creo que no. Los presidentes pueden hablar de sus perspectivas como jefes de Estado. Eso sí, hay que atenerse a los temas de gobierno tanto en el interior de El Salvador como de Colombia".



A propósito de esto, en entrevista con este medio, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, indicó que los roces del presidente Petro con América Latina no afectan la integración.



"En términos de nuestra relación quisiera destacar la fortaleza de estos escenarios que siguen trabajando más allá de las dificultades que podría haber a niveles bilaterales. A nosotros, desde el viceministerio, no nos ha afectado tanto. Cuando hay dificultades con el diálogo político, lo comercial sigue en marcha y eso es una muy buena señal. Estas apuestas siguen en marcha, vivitas y coleando", señaló Gil.

El Gobierno de El Salvador trasladó a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele. Foto: EFE / Gobierno de El Salvador

Cabe anotar que la polémica entre ambos mandatarios comenzó cuando Petro lanzó críticas a la megacárcel que se inauguró en El Salvador. "Ustedes pueden ver en redes el campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados”, dijo en su momento.



A lo que Bukele respondió: "Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga".

Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos carceles sino universidades.



Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. https://t.co/UdBWG44aWT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2023

¿Nayib Bukele vendrá a Colombia?

Ahora bien, en medio de esta discusión, se conoció este viernes una carta del representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, en la que invita al mandatario salvadoreño a Colombia.



"El próximo 2 de octubre se cumplen 7 años del plebiscito en el que los colombianos expresamos, de forma mayoritaria, nuestro rechazo a los 'Acuerdos de Paz de La Habana (Cuba) y refrendamos nuestro compromiso con los valores democráticos que dieron origen a nuestra república (...) Para nosotros sería de enorme satisfacción contar con su participación e intervención en este importante encuentro", se lee en el documento.

Ayer radicamos junto a @JulUscategui la siguiente misiva en la Casa de Gobierno, invitando a el Presidente de El Salvador @nayibbukele, para que asista a Colombia el próximo 2 de octubre a nuestra Cumbre de Patriotas en Bogotá.#BukeleColombiaLoEspera pic.twitter.com/RrYgCTZpOo — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) March 10, 2023

En relación con esto, el analista Jorge Iván Cuervo dice que las invitaciones a un jefe de Estado, según el protocolo, las tiene que hacer el Gobierno y no un congresista. "En un momento determinado eso puede generar un conflicto, si por alguna razón el presidente de El Salvador llega a aceptar la invitación, el mandatario de Colombia podría negarle la entrada o hacerle un desplante de no ir a recibirlo. Eso es problemático", señaló.



Esta opinión también la comparte el docente Dávila, quien comentó que posiblemente Petro no salga a recibir a Bukele y no lo acoja en la Casa de Nariño. Sin embargo, dijo que se le daría un tratamiento desde la Cancillería.



KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA