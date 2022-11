El presidente Gustavo Petro inicia este sábado un recorrido que lo llevará a Egipto y Francia



La agenda del mandatario comienza el lunes con la participaciòn en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 – COP27, en Egipto, donde hará un llamado a salvar la selva amazónica, uno de los pilares climáticos del mundo, y se reunirá con varios mandatarios y dirigentes mundiales.

Petro también asistirá al Foro de París sobre la Paz, en París, donde planteará la importancia de alcanzar la Paz Total en Colombia. Allí igualmente se entrevistará con el presidente Emmanuel Macron, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y líderes empresariales de la nación europea.



De acuerdo con la agenda prevista, este lunes el Jefe de Estado intervendrá en la COP27, que tendrá lugar en la localidad egipcia de Sharm El-Sheij. En su intervención va a destacar que la selva amazónica es uno de los tres o cuatro pilares climáticos que quedan en el mundo, igual que los océanos y las grandes tundras de bosques del norte del planeta.



En ese sentido insistirá en que la selva amazónica tiene que ser salvada por dos razones fundamentales: una local, y es que si se acaba esta región no hay agua en Colombia, y si no hay agua, no hay vida”.



“Pero hay otra razón todavía mayor y es que la selva amazónica toda, en los países latinoamericanos, suramericanos, que tienen soberanía sobre ella, el mayor Brasil, Colombia entre ellos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, las Guyanas, es uno de los tres o cuatro pilares climáticos del mundo”, aseguró Petro el pasado 26 de octubre.



“Salvar la selva amazónica, por tanto, que es una esponja de absorción del CO2, enorme a escala planetaria, igual que los océanos, igual que los bosques de pino en el norte, se vuelve fundamental”, destacó en su momento el jefe de Estado.

La agenda en Egipto

De acuerdo con la Casa de Nariño, esta es l agenda que tendrá el mandatario en Egipto



El Presidente Petro llega a Sharm El-Sheij, Egipto, este domingo 6 de noviembre y al día siguiente participará en un desayuno de trabajo sobre ‘La conservación de las reservas vitales de carbono y biodiversidad: una clave para una acción global más eficiente y ambiciosa’, convocado por el Gobierno de Francia.



A este encuentro, en el Sharm El-Sheij International Convention Center, fueron invitados los presidentes de Francia, Costa Rica, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, Argentina, Sudáfrica, República Gabonesa, República Democrática del Congo, Filipinas, Indonesia y Colombia.



A continuación, el Mandatario estará al mediodía en la ceremonia de apertura de la COP27. Luego participará en la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre Transición Justa.



Enseguida, tendrá una audiencia privada con el presidente de la Confederación Suiza y Jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de esa nación europea, Ignazio Cassis.



Seguidamente, el mandatario colombiano estará en el Debate General de la COP27 y en el lanzamiento de la Asociación de Líderes para Bosques y Clima.



El martes, Petro iniciará la agenda con su participación en el ‘Diálogo Regional de Alto Nivel: Amazonía como pilar del equilibrio climático y de la vida’, y luego intervendrá de nuevo en el Debate General de la COP27.



Ese día, el Presidente Petro tendrá una audiencia con el Director y Gerente de la Corporación Financiera Internacional (CFI), Makhtar Diop.



Al mediodía participará en la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre Cambio Climático y la sostenibilidad para comunidades vulnerables, y después en el evento ‘Principales Transformaciones Necesarias en América Latina para el Cumplimiento del Acuerdo de París’.



El miércoles 9, el Jefe de Estado encabezará, como testigo, la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Minas y Energía de Colombia y el Banco Europeo.

Gustavo Petro en su visita al Amazonas Foto: @infopresidencia

Visita a Francia

El mismo día, el jefe de Estado se trasladará a París para la visita a Francia, que comienza con una conferencia que dictará en Sciences Po - Paris, como se conoce el Instituto de Estudios Políticos de París, fundado en 1872.



Allí el Jefe de Estado presentará los principales programas y metas en los que trabaja del Gobierno del Cambio.



El jueves, tendrá un encuentro con el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann. Esta primera reunión del Mandatario con el directivo de la OCDE servirá para definir la hoja de ruta para los próximos cuatro años de relación con el organismo.



Así mismo, el Jefe de Estado participará en el Consejo de la OCDE, al que presentará la agenda de Colombia en la lucha contra la desigualdad y hacia la transición energética, así como el compromiso con los acuerdos de paz.



Y sostendrá, además, un encuentro con los Embajadores de los países de Iberoamérica ante la OCDE (México, Chile, Costa Rica, España y Colombia).



A continuación, asistirá a un almuerzo de trabajo con empresarios de energías renovables miembros del Movimiento de Empresas Francesas (MEDEF), a quienes presentará las perspectivas de la industria en Colombia.



En la tarde, Petro se traslada al Palacio del Elíseo, para la audiencia privada con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



Después asistirá la recepción ofrecida por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con ocasión del Foro de Paz.



Y al finalizar la agenda del jueves estará en un encuentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sobre la civilización digital.



Participan Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO; Melissa Bell, periodista de CNN, Karine Perset, Experta en Inteligencia Artificial de la OCDE; Frank McCourt, Presidente y CEO de McCourtt Global; Bradford Smith, Director Ejecutivo de Microsoft; y otros directivos del Foro de París para la Paz.



El viernes 11 de noviembre será la intervención del presidente Gustavo Petro. pronunciará un discurso en la apertura del Foro de París sobre la Paz, que se lleva a cabo en el Palacio Brongniart. Este evento anual se realiza desde 2018 y este año tiene como tema ‘Superar las múltiples crisis’.



El Jefe de Estado colombiano será recibido por el presidente del Foro, Pascal Lamy; el fundador y Director General, Justin Vaïsse, y la Secretaria General, Fabienne Hara.



También serán oradores en el evento la Reina Rania de Jordania y el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley.



Seguidamente, Petro visitará una muestra de 60 proyectos de desarrollo seleccionados, de los cuales dos son en Colombia, para promover los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas.



El Presidente también se reunirá en París con el Director de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD, Rémy Rioux.



Por último, el Presidente irá a la cena ofrecida por el Presidente Emmanuel Macron, en el Palacio del Eliseo a los asistentes del Foro de Paz de Paris.



