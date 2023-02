La hoja de vida del ministro de Transporte Guillermo Reyes González muestra una vasta experiencia en el conocimiento del Derecho. Abogado del Rosario, viceministro del Interior y de Justicia, con estudios en Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y grado de Doctor en Derecho de la misma universidad. Es natural, entonces, que él sepa a que se expone legalmente si cumple sus amenazas de dejar de financiar obras de gran envergadura para Bogotá. El funcionario ha dicho que lo hará en caso de que la capital no cumpla los deseos del Gobierno Nacional de soterrar el metro.

Con sus palabras, Reyes ha querido poner en el limbo el futuro de proyectos que hacen parte del plan de desarrollo de la capital, entre los que se incluyen tres cables aéreos –Monserrate, San Cristóbal y Usaquén– y el Regiotram del Norte.



El ministro Reyes, en declaraciones a EL TIEMPO, se mostró categórico: si no hay respaldo de la alcaldesa a la solicitud del Gobierno de modificar el contrato para que el metro sea subterráneo, no habrá apoyo económico para las obras que demanda la Administración.



Y añadió: “Cuando nos vayan a decir que giremos el 70 % para los proyectos de ellos, pues no lo vamos a girar o vamos a priorizar otros municipios u otros proyectos”.



El efecto de sus palabras, por ahora, se mueven en tres escenarios. Uno, en la opinión pública que vive una controversia como se ha escuchado en los programas de opinión de este viernes, se lee en los medios digitales y se ve en las redes sociales.



Dos, es la legal. En este punto, cada abogado tiene su punto de vista. Expertos consultados por EL TIEMPO consideran que el ministro no se va a exponer a nada porque sencillamente él no es el firmante de los contratos en cuestión.



Las obras, esperan en la Alcaldía, seguirán su curso normal. Es decir, sus palabras hacen un enorme ruido pero en el terreno real no podrá incidir.



Sin embargo, hay voces que consideran que sí cruzó una línea roja: "Las inapropiadas declaraciones del ministro de transporte en el sentido de que, si no se satisface el capricho presidencial del metro subterráneo, el gobierno central retaliará contra Bogotá suspendiendo otras financiaciones no solo suena a chantaje, sino que huele a prevaricato", dice el exministro Juan Camilo Restrepo.



De manera específica, sobre el contrato de la primera Línea del Metro de Bogotá en el Palacio Liévano hay confianza de que los contratos no se pueden modificar fundamentalmente por tres razones: a) no es posible modificar el objeto de un contrato ni realizar una adición al mismo que sea superior al 50% del valor del contrato, b) no es posible que la Nación cofinancie más del 70% del costo del proyecto, estando ya en dicho límite para el caso de la PLMB, y c) la modificación de los estudios y diseños definitivos, que estarán listos en marzo, implicaría desconocer el nivel de maduración de los estudios requerido para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.



Por otra parte, insisten quienes conoce los documentos firmados, la Primera Línea de Metro de Bogotá es un proyecto que el Distrito Capital ha adelantado en el marco de sus competencias, por lo que cualquier modificación impuesta por el Gobierno nacional afectaría la autonomía territorial y desconocería las decisiones y actuaciones adelantadas por la Administración Distrital.



Asimismo, la cofinanciación de los sistemas de transporte público cuenta con un desarrollo legal y normativo en donde se precisa el rol de la Nación y las entidades territoriales, siendo responsabilidad de estos últimos la estructuración técnica de los proyectos.



Y tres, por ahora también el ministro enfrentará consecuencias políticas El Congreso lo citó a un debate de control. al jefe de la cartera de tránsito, Guillermo Reyes. El senador del partido Cambio Radical David Luna informó que en principio está programada para el 8 de febrero.



“Ministro Reyes, no amenace a Bogotá, no amenace a los bogotanos. Están gobernando desde la soberbia y el capricho, mientras se llevan por delante la movilidad y el bienestar de los bogotanos. Por favor respétennos”, dijo Luna.



Las críticas al funcionario han surgido también de otras vertientes políticas. "Esta no es una discusión sobre cuál metro es o no mejor; es sobre el respeto a la autonomía territorial Hay una alcaldesa electa que tiene el deber y el derecho de representar a los bogotanos. El presidente no es autoridad local; trasgrede los límites institucionales y extorsiona", dijo Paloma Valencia del Centro Democrático.



"Esta amenaza es la expresión de la cultura del traqueto y es inaceptable. ¿Cómo así que si no se hacen las modificaciones al Metro entonces usted deja a Bogotá sin la financiación para las demás obras? ¿Usted está por encima de la ley?", le preguntó a Reyes Cathy Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá. Alianza Verde.



Y, finalmente, hay que anotar que el ministro Reyes no es una rueda suelta que salió de la noche a la mañana a encender una discusión que va en ascenso, sino que él tiene el pleno respaldo del presidente Gustavo Petro. Y eso, obvio, es motivo de otro análisis.



