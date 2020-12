¿A qué se dedica la primera madre de la Nación?

Tengo entendido que usted es politóloga de los Andes, Y publicista de mucha trayectoria. Pero cuénteme usted. ¿Quién es Juliana Márquez?



Juliana Márquez es una mamá, como cualquier mamá de Colombia, con un hijo que decidió la carrera de la política y hoy es presidente. Apoyo a mis hijos –tengo dos: Iván y Andrés– en todo lo que enfrentan, como cualquier mamá.



Digamos, todas somos ‘primeras mamás’ en cuanto a nuestros hijos se refiere, pero ser primera mamá de la Nación es un título que no lo tiene todo el mundo. No recuerdo, digamos, en mi generación, muchas primeras damas madres; salvo, por ejemplo, la mamá de Andrés Pastrana, gran señora. Usted es muy activa, juvenil, aunque discreta. ¿Es difícil ese papel?

Vivo mi vida como siempre. Lógicamente me ha cambiado en cuanto a seguridad, porque yo soy caminante de la calle, ya no puedo, pero volveré a serlo. Eso me encanta, conocía todos los cafecitos, los almacenes, las librerías donde entraba todos los días; iba a un café internet donde trabajaba mis cosas y me ayudaban porque no soy muy tecnológica. Esa era mi vida: caminar. Hoy en día, pues, tengo que tener unas restricciones, pero gente muy agradable que me acompaña, son como otra familia que adquirí y que me ayuda a cuidarme.



El presidente Duque ha dicho que desde que estaba muy jovencito él decía que iba a ser presidente. ¿Usted le creía?

Sí, siempre le creí. Sus juegos, su conversación, le gustaba estar entre viejos, aprendía de ellos, era su sueño. Cuando hizo la primera comunión no tenía invitados, todos eran unos viejos amigos de nosotros; grandes amigos como Abelardo Forero, que contaba historias y él se quedaba extasiado oyéndolo y preguntándole cosas.



Iván Duque padre tuvo mucha relevancia política. Fue ministro, registrador, congresista, hizo toda la carrera. ¿Influyó mucho en Iván hijo?

Sí. Pero mi mamá y mi papá también le dedicaban mucho tiempo a contarle y él era encantado con las historias. Cuando Iván papá tuvo más tiempo compartían otros gustos, como oír los discursos de los expresidentes; Iván tenía una colección de voces maravillosa.



Usted tiene dos hijos. ¿Por qué el mayor resultó con esa vena y el menor no tanto?



Es curioso. Nacen en la misma casa, comen lo mismo, oyen las mismas conversaciones, y resultan tan diferentes. Aunque Andrés siempre me advierte: ‘Mamá, ¡no diga que yo soy diferente!’ (risas). Pero a Andrés también le interesa mucho la historia y el arte, no así la actividad política.



Pero he visto que siempre está al lado de su hermano…

Sí, son grandes amigos afortunadamente, trata de acompañarlo, son muy cercanos, y eso me hace muy feliz.



Quiero explorar su corazón como primera madre de la Nación. ¿Qué significa eso para usted? ¿Es un compromiso, es una cárcel, es una esclavitud, es una oportunidad?



Primero, es un orgullo. Segundo, no lo veo como una cárcel porque siempre he sido activa y considero que son oportunidades que le da a uno la vida, y son muy corticas y muy pasajeras. Hay que aprovecharlas como son, y tratar de apoyar causas importantes.



La gente que la conoce me la ha descrito así: que usted es apasionada, rumbera, de alma súper tolimense, desconfiada, de pocas amigas, pero a su vez es la mejor amiga de las amigas que tiene…



Creo que me conocen bien. No diría que desconfiada, soy confiada, pero como he tenido altibajos en la vida, he aprendido que es mejor ser cauta para después no sufrir desengaños.



¿Qué le ha significado como persona la presidencia de su hijo? ¿Se siente maniatada, o libre y empoderada?

No me siento empoderada, porque para eso hay una persona como la primera dama, que sí está empoderada para hacer muchas cosas en pro de la gente. Yo simplemente coordino cosas en un nivel muy secundario, diría yo, con amigas que me apoyan. Y de pronto se suman otras personas. Llevo una vida como me gusta: hacer cosas. Si no tengo nada que hacer, me muero.



Juliana Márquez Tono junto a su hijo, Iván Duque, presidente de Colombia. Foto: Luis Robayo. AFP

Pero ahí es donde quiero llegar. Usted es lo que hoy llamamos ‘proactiva’, y a cada rato le piden patrocinar causas, eventos. Usted escoge donde estar. Pero a su vez es muy discreta. Uno no sabe que la primera madre Juliana Márquez esté opacando a nadie en el Gobierno, pero está metida en muchas actividades. ¿Cómo cuáles?



No tengo ningún cargo oficial, no tengo una oficina; todo funciona en mi casa. Por ejemplo, me he asociado con fundaciones como El Nogal, la Fundación Siemens, y hemos compartido inquietudes y comenzado proyectos. Desde antes de la pandemia arrancamos con algo que me apasiona, que es la música. Con la Fundación Siemens a dar violines a los niños, eso para mí fue muy emocionante. Después vino la pandemia y nos propusimos llegar a gente donde no llegan otras personas o entidades oficiales.



Nos hemos dedicado ciento por ciento a eso, a dar mercados en alianza con otras fundaciones, como la Fundación Santodomingo, la Fundación Davivienda, con gremios como la SAC, Asoleche y Fenavi. Hasta tenemos un grupo que se llama Huevos y Pollos, con el que hacemos amplias donaciones. Después armamos los mercados y hemos repartido más o menos 150.000 en diferentes sitios.



Sin que nadie sepa…

Sí, nadie sabe. Pero los canales a través de los cuales llegamos, como no podemos ir por la pandemia, son el Ejército, la Armada, la Policía, que llegan puerta a puerta llevando la ayuda y la gente queda muy agradecida con ellos, y ellos a su vez se sienten muy bien de cumplir con esa función.



¿Con el fuerte matriarcado de la Presidencia ha tenido problemas? ¿No entra en corto circuito que la mamá del Presidente esté haciendo cosas por fuera del círculo íntimo de Palacio?

No. Porque yo no interfiero en nada con ellas. Pocas veces he ido allá al Palacio de Nariño. Funciono alrededor de mi casa, con la misma gente que he conocido toda la vida. María Paula Correa es muy acertada, una gran persona. María Juliana, mi nuera, es lo mejor. A ellas y a todas las demás las respeto mucho.



¿Usted le tiene que pedir permiso a su hijo el Presidente para lo que hace o decide apoyar?

Pues no sé si tengo, pero no se lo he pedido (risas). La mamá es la mamá. Y como me gusta hacer cosas, pues no he pedido permiso y nunca me ha confrontado nadie. Por el contrario, admiro muchísimo el trabajo que todas hacen. Yo, con mis amigos, con mis fundaciones, pues, suplo otras cosas y vamos hacia el mismo lugar.



¿Que es cuál?

Ayudar a los que más lo necesitan. Salir de esta pandemia lo mejor posible. Que le lleguen alimentos a la gente, kits de salud. Tenemos un barco, no mío, claro (risas), el San Rafael, con el cual llevamos salud y bienestar a niños. El Bienestar Familiar nos da, por ejemplo, Bienestarina. Y no compito con las otras cosas maravillosas que hacen las entidades y mi nuera.

¿Qué opina usted de este gobierno? ¿Cómo le ha ido al presidente Duque en los dos años y pico que lleva?



Es un gobierno muy sui géneris, ¿no? Han sido dos años en los que todos los días hay un evento peor que el del día anterior. Si hago el balance, pienso que lo ha sorteado muy bien, tratando de unirnos para salir adelante, con mucha entereza y fortaleza. Estoy ahí, detrás de él para lo que me necesite.



¿Usted sufre, por ejemplo, por la mañana, cuando se levanta y se entera de que hubo un huracán en Providencia, que se incendió un pueblo en el Chocó, que se derrumbó un túnel en la Línea, que mataron a un líder social?



Sufro muchísimo. Hasta un punto en que puedo llegar a enfermarme, porque cada día trae un nuevo sacudón. Uno se acuesta ya un poco relajado porque ese día se hizo todo, y al otro día, otra cosa peor. Entonces lógicamente me afecta, mi estómago, mis nervios, mi ánimo; pero al cabo de unos momentos, cuando tengo una llamada y me ofrecen una ayuda o algo, como que se me sube todo otra vez y vuelvo a empezar.



¿Qué consejos le pide su hijo?

¿Consejos que me pida mi hijo? (Riendo dice:) No, creo que no me ha pedido hasta ahora ningún consejo, pero yo se los doy sin que me los pida (risas). Cuando tengo la oportunidad de verlo, siempre le dejo un papelito en un bolsillo, recordándole algo. Eso de aconsejar las mamás no lo podemos controlar…

Juliana Márquez, madre del presidente Iván Duque. Foto: Archivo particular

¿Si usted pudiera hoy escoger entre ser la mamá del Presidente de Colombia o no serlo, qué escogería?

Ser la mamá del Presidente de Colombia.



Distinto a esta entrevista que amablemente le da a EL TIEMPO, usted no está de protagonista, ni mojando prensa, ni tomándose fotos ni trinando. Lo que hace es discreto, y por eso le pregunto: ¿es más el sufrimiento de ser la mamá del Presidente que el placer de serlo?

Pues claro que el sufrimiento es terrible. No sabe cómo es cada mañana que uno prende el radio, coge el periódico, y entonces siente uno un golpazo en el estómago, terrible, y dura un rato en asimilarlo.



¿Cómo lidia usted con ese estrés?

Me toca aguantarme todo, lo bueno y lo malo. Ante todo, intento entender la labor crítica del periodismo.

¿Quién le gusta y quién no en cuanto a funcionarios del Gobierno?



Tengo mis gustos, pero me los guardo… Eso sí, soy muy crítica.



¿No se lo dice al Presidente, su hijo, ni en el papelito que le deja…?



El papelito es con el hijo y uno es un poco cómplice, ¿no? Toca estar pendiente de que destruya el papelito tan pronto lo lea…



¿Cómo ha hecho para continuar su vida como Juliana Márquez? Tuvo una vida de publicista exitosa, tengo entendido que de muchos años en hacer publicidad…



Llegué a la publicidad un poco para resguardarme de la vida pública de mi marido Iván Duque. Cuando estaba contenta trabajando en un sitio, –en esa época no había celulares– él me mandaba con un conductor una carta de renuncia a mi trabajo, entonces yo moría, porque yo decía: ‘¿Pero cómo?, ¿si estoy feliz aquí, por qué me tengo que ir? Y entonces me tocaba renunciar. Como cuatro veces me pasó eso. Una vez me llamaron de una agencia donde había manejado una cuenta, entonces dije: ‘pues sí, exploremos este campo’, y me gustó muchísimo. Además, política y publicidad, mezcla campeona.



¿Pero ahora?

No, pues ahora, ni política ni publicidad (ríe). Ahora lo que me queda es apoyar causas. Y si puedo convocar gente alrededor de ello, maravilloso…

Definitivamente no la coarta ser la primera madre de la Nación…



Siempre doy mis opiniones, a veces no muy adecuadas, pero las doy. Me pongo furiosa, como cualquier persona; resiento, como cualquier persona; solamente que no puedo actuar como quisiera, o dar gritos o algo así. No, ahí sí me toca ser cauta.



¿Alguna vez su hijo el Presidente la regaña porque hace algo que no está dentro del libreto de la Presidencia?

Sí. Por ejemplo, ahora en estos días con lo de Providencia, yo les escribí a unas amigas que quería recoger unas ayudas. Las amigas lo pusieron en las redes, con mi dirección y teléfonos y todo, y entonces me llamaron a decirme ‘¿cómo es esto, mamá?’. Y yo dije: ‘No, no va a pasar nada’. Y no pasó nada. La gente empezó a llegar con cosas a los cinco minutos a mi casa como sede, y no pasó nada. Sigo en mi mismo apartamento…



¿Por qué la regañaba?



Pues porque era inseguro. Me puso muy contenta ver la solidaridad de las personas, cómo llegaban felices con lo que podían, con cajas de leche en polvo, cajas de atún, en fin, lo que era más adecuado para mandar.



Me dice que poco va a Palacio. ¿Cuántas veces ha estado?



Creo que no he ido ni cinco veces.

¿No la invitan a comidas de Estado?



Ahora con la pandemia no hay comidas de Estado. Fui cuando las había.



¿Y con la pandemia, cómo es su relación con los nietos?



Tristísima porque nos toca de lejitos. Lo mismo con Iván. Nos comunicamos por Instagram.



¿Cómo es su otro hijo, Andrés?

Mi mejor amigo. Mi cómplice. Viajamos juntos, compartimos tiempo juntos, y disfruto de él con mucha frecuencia. Me enseña muchas cosas. Su temperamento es maravilloso. Es un gran ser humano. Aprendo de él todos los días.



Para terminar: ¿sus relaciones con el presidente Uribe? ¿Es cierto que interfiere mucho con el Gobierno?

No me consta. Hace mucho tiempo, desde el Festival del Porro, que no me veo con él.



¿Cree que Tomás Uribe puede ser sucesor de su hijo Iván?



Tomás tiene las calidades que se necesitan, y como cualquier colombiano que las tenga, puede aspirar al cargo.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO