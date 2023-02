El presidente Gustavo Petro ha convertido el Twitter en una de sus principales herramientas para comunicar los hechos de la Presidencia, al igual que sus iniciativas y propuestas.



Y es precisamente esa plataforma la que ha utilizado de manera preferencial para pedir el apoyo popular para algunos de las reformas que llevará al Congreso. Es lo que él denomina sus propuestas para el cambio.

Y si bien los textos de esas reformas, que en principio serían la de la salud, la laboral y la pensional (las más destacadas), todavía no se conocen oficialmente, el jefe de Estado no se quedó en el Twitter, sino que convocó para este 14 de febrero a fin de que se realicen manifestaciones de apoyo a sus iniciativas. “Acompáñame este 14 de febrero. Que la salud sea para todo el pueblo colombiano”, escribió en Twitter.



“Invito a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan. La laboral para más estabilidad en el trabajo, la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de salud para volverla un derecho real”, señaló Petro el pasado 20 de enero.



Eso quiere decir que Petro ha pensando en vincular a la ciudadanía en apoyo a sus propuestas. Y lo hará inicialmente este 14 de febrero con una gran manifestación en la a Plaza de Bolívar queda justo frente al Capitolio, donde sesiona al Congreso, donde deberán tramitarse las reformas que tiene previstas.



El Gobierno tiene una ambiciosa agenda legislativa para este semestre. Tiene previsto llevar al Congreso 16 nuevos proyectos, entre ellos las llamadas reformas del cambio.

“Entonces, ¿qué busca Petro invitando al apoyo ciudadano? ¿Se está reemplazando la democracia participativa ?



Laura Wills, profesora de la universidad de Los Andes, aseguró que con esto el mandatario “no está reemplazando la democracia”, aunque admitió que sí “produce una presión” sobre la ciudadanía y los congresistas, que es con quienes debe hablar y tener la discusión para cualquier tramite legislativo.



“Con ese llamado no está reemplazando la democracia, pero no es lo que se hace, el trámite es distinto, los ciudadanos salen cuando están descontentos no para presionar a sus congresistas”, agregó.



Para el analista político Carlos Arias, profesor de la Universidad Externado, la plaza pública ha sido uno de los escenarios donde Petro se ha legitimado políticamente.

Dijo que se trata de “un ejercicio de verificación y legitimación de su poder político”, que se hagan juicios de valor a partir del respaldo de la opinión pública. Destacó que eso le funcionó cuando fue alcalde de Bogotá.



Yann Basset, profesor de la universidad del Rosario, consideró que “esto no tiene que ver con la democracia participativa”, y dijo que es más bien un llamado “ambigüo”, pues pide que lo acompañen a discutir unos textos que no se conocen.



Destacó que primero debe convencer es al Congreso y a su mismo gabinete. “Lo veo más como una diversión porque el Presidente está llamando es a debatir en la plaza y parece que no tiene una mayoría en el Congreso, por más que llame a discutir en las calles”, agregó.



El respaldo



Pero, de todas maneras, desde el Gobierno y sectores afines se sigue promocionando la propuesta de Petro de llevar el tema a las calles.



“El 14 de febrero estaremos defendiendo desde las calles las Reformas del gobierno de Cambio”, dijo la ministra Irene Vélez.



“La invitación de Gustavo Petro a la ciudadanía a respaldar en la calle sus reformas es democrática. Millones votamos por ellas. Discrepo de quienes creen qué hay un ‘manual’ institucionalista que no lo aconseja. La calle y el trámite institucional no riñen, ambas son democráticas”, dijo el exministro Guillermo Rivera.



La senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) dijo que el 14 de febrero no se está invitando simplemente a marchar sino que se está convocando “a discutir las grandes reformas que proponemos”.

​

Por ahora lo que está claro es que el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que hoy radicarán en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal (recursos de la reforma tributaria), que fueron revisados en la reunión del fin de semana en Hato Grande.



