Colombia vive este miércoles una nueva jornada de movilizaciones. Las marchas, impulsadas por el presidente Gustavo Petro, las centrales obreras y el sindicato de educadores, arrancan a las 9 de la mañana en las principales capitales del país.



(Además: ¿Podrá Petro aprobar sus reformas en medio de la crisis por escándalo de Benedetti?).

Estas marchas tendrán lugar en medio de la crisis política y judicial desatada por los audios de Armando Benedetti sobre el supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos no declarados a su campaña.



Además, en un momento de incertidumbre para las reformas sociales que impulsa el Gobierno debido a que no está tan claro que tengan los votos suficientes para que dichos proyectos sean aprobados.



Sobre la reforma de la salud, precisamente este martes, el Partido Conservador, que tiene 27 representantes a la Cámara, pidió que se archive el polémico proyecto.

Por salud, pensiones, estabilidad laboral.

Contra la impunidad

A la calle.

Dale un RT con ganas. pic.twitter.com/eO9u0nTJj5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2023

(Le puede interesar: Marchas en Bogotá: por estas vías irán las manifestaciones de apoyo a reformas de Petro).





A esto se suma que la Alianza Verde, que fue clave para la aprobación del proyecto en la Comisión VII, está dividida. Varios congresistas como Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Cristian Avendaño pidieron archivar la iniciativa. Y ‘la U’, que acompañó varios de los temas más sensibles en el primer debate, optó por el aplazamiento.



Sobre la reforma laboral, aunque ya está lista la ponencia, no se ha iniciado la discusión en la Comisión VII de la Cámara debido a que no hay ambiente para su debate. En cuanto a la pensional, cuyo trámite se inicia en Senado, parece haber más consensos, pero todavía no se ha iniciado la discusión.



(Le puede interesar: ¿Quién es Alexander López, el nuevo presidente del Senado que reemplaza a Roy Barreras?).

El Presidente se sumará a las marchas

Dentro de la agenda del presidente Gustavo Petro para este miércoles 7 de junio, hay un apartado especial que estaría abierto para demostrar su apoyo a las manifestaciones, como ya lo había anunciado en días pasados.



La información que llega desde Palacio es que Petro saldrá a las calles a la 1 de la tarde, esto luego de sostener una reunión sobre temas de seguridad.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias