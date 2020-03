¿A dónde se pueden comunicar colombianos que residen en el exterior?

En medio de la contingencia provocada por el coronavirus, son miles los colombianos que han presentado inconvenientes tanto para viajar como en sus lugares de residencia por las restricciones impuestas por los países para frenar la propagación de la pandemia.

Para brindar apoyo a los connacionales, la Cancillería estableció los protocolos en los consulados, con el fin de brindar apoyo a los colombianos que lo requieran.



Estas son las líneas de atención que han establecido los consulados.

Compartimos datos de contacto del Consulado de Colombia en Washington D.C pic.twitter.com/Fd8uNJJa5c — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 20, 2020

Para el caso del consulado en Madrid el número de atención es +34917452590 o el correo cmadrid@cancilleria.gov.co



Para quienes pertenecen a la circunscripción del consulado de Calgary pueden contactarse por vía correo electrónico a ccalary@cancilleria.gov.co o en los horarios antes señalados al teléfono +1 587 351 9460 o (57-1) 3814000



Para el caso de Esloveniapara información urgente puede llamar al +386 31 556 371.En Viena, los datos de contacto son: cviena@cancilleria.gov.co, el teléfono

405 42 4918 - 405 42 4916 o al celular: (+43) 699 18178638

Este es el instructivo de la Cancillería para los connacionales

1. La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano reitera que para enfrentar la situación planteada por el Covid-19, es necesario reafirmar el compromiso, la unidad y corresponsabilidad de todas las personas.



2. En el marco de sus funciones, los cónsules o encargados de funciones consulares deberán orientar a los connacionales sobre los canales de atención que las aerolíneas hayan dispuesto para la atención de casos con miras a encontrar posibles soluciones, tales como una eventual reubicación o cambio de fecha del vuelo.



Se deberá tener en cuenta que, si los canales de atención al cliente presentan colapsos, diversas empresas de transporte aéreo han dispuesto atención para casos prioritarios de pasajeros, con determinada anticipación antes del vuelo.



3. Es la aerolínea la que autónomamente decide si es posible o no embarcar a las personas, pues eso depende de factores como disponibilidad del vuelo, estado de las reservas, restricciones aéreas adoptadas por los países en relación con el COVID-19, entre otros factores.



4. Debe brindarse apoyo para verificar que las aerolíneas cumplan con sus anuncios y compromisos de no cobrar penalidades por cambios dentro de la misma aerolínea. Si se tiene información de cobros de penalidades –cobros que son distintos de valores por cambios de ruta– se solicita a los consulados informar tales novedades a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, para consultar a la Superintendencia de Transporte sobre el particular.



5. También se debe orientar a los connacionales sobre cómo acudir a las autoridades locales de protección al consumidor, de protección a la libre competencia o de protección al viajero, de manera que puedan recibir mayor apoyo de su parte frente a posibles quejas y reclamos, cobros indebidos u otros asuntos análogos.



6. Cuando no haya opción de vuelo, el cónsul o encargado de funciones consulares debe prestar acompañamiento o asesoría al connacional para conseguir algún albergue o sitio donde las personas puedan permanecer, priorizando adultos mayores, niños y mujeres embarazadas. Los albergues que generen costos serán asumidos por el solicitante. En otros casos, cuando las regulaciones y políticas locales lo permitan, los consulados podrán apoyar al connacional en información o gestiones con miras a obtener albergue con instituciones estatales o sin ánimo de lucro que presten este tipo de asistencia.



7. Es muy importante recordar a las personas solicitantes de apoyo que cada país es autónomo y soberano en la adopción de las medidas que estime pertinentes para hacer frente a esta contingencia y que las restricciones pueden variar con el trascurso de los días.



8. Se debe insistir en que los connacionales deben atender y cumplir siempre las indicaciones o disposiciones de las autoridades locales.



9. Por último, los consulados mantienen un registro actualizado de la situación generada en cada país, para brindar información a los connacionales sobre:



a. Medidas de tipo sanitario.

b. Información sobre restricciones en fronteras, aeropuertos y en el tráfico aéreo.

c. Información sobre aislamientos obligatorios y/o toques de queda en vigor.



EL TIEMPO