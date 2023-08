Una nueva encuesta publicada por Datexco para W Radio puso sobre la mesa si la Procuraduría debe poder suspender o no a funcionarios de elección popular y el 58 por ciento de los encuestados dijo que sí.



(Le puede interesar: 74% de los colombianos no quiere que Mancuso quede libre por ser gestor de paz: Datexco)

Esto tras semanas de la polémica decisión del presidente Gustavo Petro de negarse a la suspensión del alcalde de Riohacha, La Guajira, José Ramiro Bermúdez, investigado por irregularidades en obras del acueducto y alcantarillado de la ciudad.



(Además: Desaprobación del presidente Gustavo Petro llegó a 62 %; aprobación está en 32 %)

A la pregunta ¿La Procuraduría debe sí o no poder suspender a funcionarios de elección popular?, el 58 por ciento de los encuestados respondió que sí, el 27 por ciento dijo que no y el porcientaje restante no sabe/no responde.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro - Margarita Cabello Foto: Presidencia - César Melgarejo. EL TIEMPO.

En Bogotá y la región oriental del país, por ejemplo, el 63 y 64 por ciento de los encuestados respaldaron a la Procuraduría mientras que el 25 y 27 por ciento no consideró que la entidad deba realizar estas sanciones.

Ahora bien, cabe resaltar que la Corte Constitucional avaló las facultades de la Procuraduría General para suspender a los funcionarios elegidos por voto popular, siempre y cuando se mantengan en su cargo. Además, debe pasar por revisión del Consejo de Estado.



(Además: Elecciones 2023: candidatos que deseen renunciar tendrán plazo hasta el 8 de septiembre)

Sube desaprobación del Presidente

Según la última encuesta de Datexco, la desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro se ubica en 62 por ciento, siendo la más alta desde que el mandatario llegó a la Casa de Nariño después de registrar en mayo de este año 61 por ciento de desaprobación.

La encuesta también preguntó sobre la posibilidad de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quede en libertad cuando llegue el país -está en un centro de detención en Estados Unidos tras haber cumplido una condena por narcotráfico. por ser nombrado gestor de paz.



El 74 por ciento de los colombianos está en desacuerdo y el 17 de acuerdo.

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación: OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección: 17 al 18 de Agosto de 2023

4. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó: La W.

6. Fuente de financiación: La W.

7. Universo poblacional: Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edaden las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra: Muestreo Multietápico

10. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobreseries telefónicas RDD (Random Digital Dialing)en las regiones del alcance del estudio.

11. Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, porgénero y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivelsocioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

12. Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de lasciudades seleccionadas dentro de las regiones delalcance del estudio.

​13. Tamaño de la muestra: 700 Encuestas telefónicas.

14. Universo Geográfico: Municipios:Bogotá, D.C. (244), Barranquilla (56), Cartagena(19), Montería (6), Santa Marta (8), Sincelejo (1), Soledad (3),Valledupar (10), Armenia (3), Bello (9), Florencia (2), Ibagué(20), Manizales (13), Medellín (84), Neiva (14), Pereira (19),Bucaramanga (44), Cúcuta (14), Facatativá (3), Floridablanca(3), Girón (2), Soacha (15), Villavicencio (9), Cali (77), Palmira(4), Pasto (8), Popayán (9) y Roldanillo (1).

15. Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares.

16. Personajes por quienes se indagó: Gustavo Petro, Salvatore Mancuso.

17. Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativode estimación del 3,7% para proporciones confenómeno de ocurrencia superior al 50% y con unnivel de confianza del 95%.

18. Temas de estudio: Federación Colombiana de Fútbol, LaProcuraduría.

19. Preguntas concretas que se formularon: Ver las preguntas en el capítulo “General”

20. Fecha de entrega del informe: 21 de Agosto de 2023​

REDACCIÓN POLÍTICA