Gobierno reconoce horas extras para empleados de la Rama Ejecutiva

A través del decreto 400 del 13 de abril el Departamento Administrativo de la Función Pública se reguló la jornada laboral de los empleados públicos. Además, se reconocen las horas extras los empleados del ejecutivo.

Según el decreto, la jornada laboral será así: "el turno diurno será entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.; el turno nocturno será entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.; y habrá una jornada mixta".



Cada turno no podrá ser superior a 12 horas y 44 horas semanalmente, sin embargo, el texto establece que en casos excepcionales se podrán programar jornadas superiores a las 12 horas si así se requiere.



Para quienes trabajen horas extras en la jornada diurna, establece: "tendrán derecho a un recargo del 25% sobre el salario mensual y en el caso de los empleados que trabajen en la noche, tendrán un recargo del 75% y el reconocimiento y pago del trabajo suplementario o de horas extras en jornadas por sistema de turnos se efectuará de conformidad con las normas vigentes en la materia”

