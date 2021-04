Germán Vargas Lleras critica la reforma tributaria

“El Gobierno no atendió las recomendaciones que desde diferentes sectores hemos manifestado muchos colombianos y procedió a radicar una reforma tributaria confiscatoria, discriminatoria e inconveniente en el momento más inoportuno de la crisis generada por la pandemia”, afirmó en su columna publicada por este diario.

Lleras opina que la aplicación de la reforma debería darse a partir del año 2024 y no en el 2022, pues al menos deben existir 3 años para tener una recuperación económica.



De acuerdo con el funcionario, “este proyecto de ley, sobre el cual el Gobierno sostiene que no es una reforma tributaria, tiene 14 artículos sobre como disfrazar el déficit fiscal, 17 artículos que crean gastos que lo aumentan, solo 2 artículos de risa sobre austeridad en el gasto y 129 artículos con normas tributarias”.



En relación al IVA, consideró que, “la propuesta es equivalente a establecer un arancel a los productos nacionales, que no se aplica a los extranjeros. Si el Gobierno considera que el régimen actual de exención es inapropiado, lo que debe hacer es gravar con IVA estos productos, de tal suerte que los productos nacionales al menos puedan competir en condiciones de igualdad”.



