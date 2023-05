El exvicepresidente Germán Vargas Lleras analizó, en su columna de EL TIEMPO de este domingo, la segunda intervención del presidente Gustavo Petro desde uno de los balcones de la Casa de Nariño.



Cabe recordar que se trató del segundo 'balconazo' del presidente Petro y tuvo lugar antes de que el mandatario saliera del país a su correría por España y Portugal.

Vargas Lleras inició su análisis afirmando que es la segunda vez que el mandatario usa "el balcón presidencial para amedrentar al Congreso, a las cortes y para amenazar a la ciudadanía".



Después afirmó que la intervención del Presidente mostró una nueva versión del Presidente: el Petro filósofo. "Con qué propiedad se atreve a citar a Hegel para concluir que en Colombia no existen libertades, por la existencia de necesidades. Con este argumento han llegado al poder las peores dictaduras, comenzando por la bolchevique, que a nombre de la revolución y del hambre exterminó a más de 20 millones de personas", aseguró Vargas Lleras.



Otra característica del presidente Petro, que según Vargas Lleras, develó su discurso es la del "Petro historiador". "Todo régimen autoritario ha buscado reescribir la historia. El de Petro no es la excepción", dijo el columnista. A continuación aseveró que "Gracias a Él tenemos una nueva versión de la Independencia y del Libertador, de toda nuestra vida republicana, de la violencia, de la exclusión de las mayorías y del “desastre social” que ha sido Colombia por siempre hasta nuestros días. ¿Será esta versión la que van a imprimir en las nuevas cartillas escolares para propagar el odio y la violencia desde las escuelas?".



El columnista también se refirió a lo que dijo el Presidente acerca de las reformas que se tramitan en el Congreso. “El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”. Más claro, imposible. Por las buenas o por las malas se aprobarán las reformas y tal como fueron presentadas por el gobierno providencial del Presidente", dijo Vargas Lleras.



Al final de su columna, el exvicepresidente señaló: "Miren esta última perla del discurso: “Quizás pensaron: Petro en la Presidencia tiene tantos obstáculos internos dentro del Gobierno, externos frente al Congreso, las cortes, los principios de la independencia de las ramas pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas”. Forzoso concluir que Petro no descansará hasta remover todos esos obstáculos internos y externos que no son nada distinto a la Constitución Nacional, la independencia de los poderes y la democracia".

