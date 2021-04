Se lanzan candidaturas feministas para el 2022

Ángela María Robledo y Francia Márquez iniciaron su precandidatura a la presidencia de Colombia para las elecciones del 2022.



Aunque ambas precandidatas trabajan desde lugares distintos para su aspiración a la presidencia —Robledo desde la Coalición de la Esperanza y Márquez, con una candidatura independiente desde el Movimiento Soy Porque Somos— Robledo afirma que ambas tienen un propósito en común que es: “feminizar el poder, feminizar el Estado, desobedecer y proponer, por eso estamos aquí, para decir que queremos vivir en un país en democracia, en un país en paz, con justicia, un país que cuide la vida en todas sus expresiones”.



(Le puede interesar: Estados Unidos reafirmó su alianza con Colombia)

Francia Márquez, lideresa social, activista medioambiental y defensora de derechos humanos, afirmó que la convoca a participar de esta Convención “la rebeldía que me caracteriza como mujer afrodescendiente. Me invita a estar aquí el dolor de las mujeres que hoy están saliendo desterradas por la política de la muerte, por la guerra que el patriarcado que los hombres blancos privilegiados que nos gobiernan insisten en mantener. Me invita el amor y el compromiso por parir una política que dignifique la vida, que garantice la paz, que se piense con nosotras, que se piense en la diversidad, con las mujeres diversas”.



(Además lea: Lo que responde Fajardo a las imputaciones de la Fiscalía)



Hasta ahora la precandidata a la presidencia, Francia Márquez, ha desarrollado su trabajo político de manera independiente a través del Movimiento Soy Porque Somos. Pero no descarta que durante el camino tenga que hacer una “juntanza con algunas apuestas políticas que ya están sobre la mesa, donde gane este país”.

Convención Nacional Feminista. Foto: Prensa Ángela María Robledo

Sin embargo, Ángela María Robledo, quien pertenece a la Coalición de la Esperanza, expresa que tiene un camino más difícil frente a que su partido político respete la voluntad feminista manifestada en la Convención: “Yo tengo un camino más complejo, no hay duda, con mucha incertidumbre, pero estimulante. Lo primero es que este apoyo, esta Convención me inviste en términos de un mandato, que es lograr que, en la Coalición de la Esperanza, la agenda feminista tenga un lugar central”.



(También lea: Regulación de derivados de hoja de coca llega este martes al Congreso)



Además, dijo que el país podría asumir una agenda transversal para el 2022 que invite a las mujeres del “Partido Verde, de Colombia Humana, del Polo Democrático, a las mujeres indígenas y mujeres afro a hacer una tarea que reconozca esa aspiración que tenemos las mujeres feministas”.

Una estrategia que cuestiona la estructura política

Danniela Cardona, politóloga de la Universidad de los Andes, explica que este tipo de eventos son alianzas que “no están dentro de la misma maquinaria política y entran un poco a cuestionar esa estructura en la que hemos estado. Los manifiestos, las convenciones, generan ese llamado a hacer un cambio y generar una nueva discusión frente a las estructuras políticas a las que estamos acostumbrados como país históricamente”.



Cardona asegura que la Convención Nacional Feminista tiene un impacto simbólico que podría trascender hacia un impacto político fuerte. Dice que aún falta que la agenda política propuesta por la Convención se dé a conocer mucho más y que se entienda que “no es una política hecha solo para las mujeres, sino que está hecha para todo el país, que va a afectarnos y ayudarnos a todos y todas”.



Además, agrega que las mujeres enfrentan un camino difícil para hacer política en el país, porque cuando una mujer llega con ideas de cambio dentro de una estructura patriarcal que ya está dada, es muy difícil que se abra paso y “teniendo en cuenta que las cuotas dentro del congreso mayoritariamente están llenas de hombres”, explica.

La primera Convención Nacional Feminista del país

La Convención Nacional Feminista es un encuentro político para respaldar las candidaturas a la presidencia de la República de Francia Márquez y Ángela María Robledo. La idea es realizar un pacto en colectivo para erradicar la injusticia, la desigualdad y democratizar las instituciones.



Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas y representante de las organizaciones que apoyan la Convención, afirma que lo que se pretende es hacer un pacto en la búsqueda de un Estado que se transforme, “es un acto político que reafirma el poder colectivo de las mujeres, de las mujeres que piensan, que quieren un país más justo y más humano para todos y todas”.



Las mujeres convocan a Robledo y a Márquez con el fin de que disputen el poder en las coaliciones o en los espacios en los que cada una decida estar. “Vamos a entregar a estas dos mujeres una agenda feminista que incluya realmente los derechos de las mujeres y las niñas y piense en el tema de la economía para las mujeres, el cuidado de la vida y del medio ambiente”, explica Benjumea.

La Convención se realiza durante este 5 y 6 de marzo en Honda, Tolima. Foto: Prensa Ángela María Robledo

Además, dicha Convención postula un manifiesto que contiene las demandas de diferentes sectores feministas como el trabajo reproductivo y de cuidado y la consolidación de la paz. “Lucharemos con fuerza y en unidad contra las exclusiones históricas que han mantenido a una minoría con intereses privados en el poder, lo que implica abanderar el antirracismo, la paridad, la redistribución económica y la descentralización del poder”, expresa el manifiesto.



200 mujeres de todas las regiones del país convergen en este pacto político feminista durante el 5 y 6 de abril en el municipio de Honda, Tolima. A partir de una convocatoria a nivel nacional y con la financiación de diversas organizaciones, buscan una representación de los feminismos existentes en el país.



(Además: Colombianos ya no necesitarán visa para ir a Marruecos)



“La Convención es un acto político y se instituirá como un hecho histórico que tiene como punto central la adhesión a un Manifiesto que propone los feminismos como nueva fuerza política en Colombia”, afirma el comunicado emitido por las organizaciones, mujeres feministas y el movimiento político Estamos Listas que impulsan dicha iniciativa.



A partir de una alianza entre las organizaciones Casa de la Mujer, Corporación Humanas Colombia, Red Nacional de Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres, Unión de Ciudadanas de Colombia, Corporación Penca de Sábila, Corporación Educativa Combos y el movimiento político de mujeres Estamos Listas, se creó y se gestó dicha Convención. Desde el 23 de marzo se instaló una Comisión Política que también coordinó el evento.



Al espacio también se convocaron a algunas mujeres políticas como Angélica Lozano, Aída Avella, María José Pizarro, Sara Tufano, Victoria Sandino, entre otras.



(Puede leer: Tomás Uribe conversó con el presidente Duque sobre reforma tributaria)

María Isabel Moreno Muñoz

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET