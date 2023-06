Por el escándalo de la supuesta repartición de puestos en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Gilberto Rondón, el presidente de la entidad, deberá responder ante las autoridades. La Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria y la Corte Suprema de Justicia lo llamó para dar su versión en marco de una indagación preliminar.

(Además: Procuraduría investiga a Gilberto Rondón por 'mermelada' en Fondo Nacional del Ahorro).

Se le acusa de supuestamente repartir cargos a allegados del Partido Liberal, sin tener en cuenta los perfiles y requisitos exigidos para ello.

Rondón, abogado boyacense, dejaría la presidencia en los próximos días, según conoció W Radio.

"La decisión se da en medio de las dudas sobre el futuro de Rondón, que llegó al Gobierno en representación del Partido Liberal. Hace cerca de un mes se supo que el Gobierno le había pedido la renuncia al presidente del FNA; sin embargo, hasta el momento no se ha materializado esa salida", señaló la emisora.

De hecho, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, le había anticipado a EL TIEMPO el relevo en la presidencia del FNA.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, y Gilberto Rondón, presidente del FNA. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Archivo particular.

"El Presidente y el Gobierno han tomado una decisión. El Gobierno le ha pedido la renuncia y en los próximos días se encargará a alguien de esa entidad", señaló a mediados de junio de este 2023.

(En contexto: 'No se puede coger al Estado para hacer politiquería': Mininterior habló del caso FNA).

Presidente del FNA guardó silencio en la Corte

Gilberto Rondón acudió a la la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero optó por guardar silencio." Estoy sometido a un juicio penal y a uno disciplinario y, como tal, tengo un derecho constitucional y universal: el derecho a guardar silencio. Eso he hecho aquí en la Corte", señaló al salir de la diligencia.

"La Corte, por supuesto, respetuosa, ha reconocido mi derecho y, por lo tanto, yo no he hablado, ni voy a hablar en la Fiscalía, ni en ninguna parte", agregó.

#Ultimahora Pte del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón decidió guardar silencio en la diligencia ante la Corte dentro del caso en su contra por presuntamente haber repartido puestos en la entidad. "Por un tema de estos quieren acabar con mi dignidad", señaló ⁣ pic.twitter.com/EfCKK4RZKn — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) June 26, 2023

La indagación preliminar que la Sala de Instrucción abrió es en contra de 19 congresistas del Partido Liberal. Se trata de Germán Rozo, Mauricio Gómez, Fabio Amin, Juan Pablo Gallo, Miguel Ángel Pinto, Andrés Calle, Karime Cotes, Wilmer Guerrero, Alexander Bermúdez, Álvaro Rueda, Álvaro Monedeo, José Octavio Cardona, Sandra Aristizabal, Cesar Casto, Dolcey Torres, Flora Perdomo, Gilma Díaz, Hugo Archila y Mónica Bocanegra.

(Amplíe acá: Abren indagación a 19 congresistas por escándalo en el Fondo Nacional del Ahorro).

"Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no porque yo no tengo la cuenta, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho porque estamos en una democracia pluralista y participativa. El que gana las elecciones gobierna con su gente", mencionó Rondón en W Radio cuando ese medio divulgó las denuncias.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de JUSTICIA

También puede leer:

- El duro relato de Héctor Abad Faciolince tras sobrevivir a ataque con misil en Ucrania.

- 'No queremos homosexualizar al país': crítica de pastor Saade a 'escudo del orgullo'.

- Compañía brasileña rechazó la oferta de Gilinski para comprar Grupo Éxito.

- Compra de votos: el eslabón en rastreo a Benedetti, clan guajiro y 'Hombre Marlboro'.