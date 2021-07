Familia de mujer con obesidad pide ayuda para trasladarla a Bogotá

La última Encuesta Nacional de Situación Nutricional indica que el 56 % de los colombianos entre los 18 y 64 años, sufren de sobrepeso u obesidad. Y ese es un problema de salud que va en aumento. En el país existen casos como el de Vilma Castro, una mujer de 57 años, que pesa 180 kilos y desde hace cinco años no sale de su casa, en un barrio marginal de Sabanalarga, Atlántico, ya que debido a los problemas que se han derivado de su obesidad no puede caminar.

Su estado de salud emocional y físico ha ido empeorando con el paso del tiempo, debido a que está postrada en cama y eso le generó un problema en la columna, lo que no le permite caminar, ni sentarse, situación que hace que aumente cada vez más de peso. Esto la ha llevado a sufrir de llagas e infecciones, por estar en la misma posición sin poder realizar ningún tipo de movimiento.



Su familia ha estado buscando alternativas para que tenga una mejor calidad de vida, pero no han logrado muchos avances por medio del Régimen Subsidiado de Salud.

“Ella tiene SISBEN. No hemos recibido ayuda por ese lado. Anteriormente realicé la solicitud para que nos proporcionaran los pañales, porque son bastantes costosos y en ocasiones nos resulta dificultoso comprárselos, pero no recibimos respuesta positiva al respecto, ni ningún tipo de ayuda”, contó María Blanco, hija de Vilma Castro.



“Con lo que gano de mi trabajo ayudo a mi mamá, pero la situación económica en la que me encuentro no es muy buena, sin embargo, le pago a una señora que la cuida desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Luego, de eso se queda sola”, agregó.



Blanco en estos momentos se encuentra en Bogotá, por lo que ha estado tocando varias puertas para conseguir ayuda. Su principal objetivo es trasladarla a la capital a vivir con ella para poder cuidarla y que reciba una mejor atención médica.



En ese proceso, se encontró con el doctor Carlos Chaux, cirujano bariátrico, reconocido como uno de los cirujanos en pérdida de peso de América más importantes de la región, quien se ofreció a realizarle un procedimiento quirúrgico gratuito a través de un programa social.



“El médico Chaux dijo que era necesario realizarle una serie de exámenes lo más pronto posible para poder hacerle el procedimiento. Y es que a mi mamá solo le han hecho en estos años exámenes de sangre y no sabemos qué otros padecimientos o dificultades de salud pueda tener. Por ahora, los resultados de las muestras han evidenciado azúcar elevada y problemas en la tiroides”, relató Blanco.



La lucha de la familia de Vilma Castro para que tenga una mejor atención médica ha sido larga y constante. “Estamos buscando los medios para poder traerla a Bogotá y es que es complicado moverla, pero creo que teniéndola acá conmigo y en esta ciudad es mucho más fácil conseguir la atención y exámenes especializados que requiere”, dijo.



Para que Vilma Castro pueda ser intervenida quirúrgicamente debe contar con una serie de exámenes con el objetivo de revisar a fondo su estado de salud, además de verificar en qué estado se encuentra su columna, porque no se puede poner de pie ni sentarse. A eso se suma que, antes del procedimiento deberá estar en una dieta estricta durante unos tres a cuatro meses.



“Su estado de ánimo no es el mejor. Ha estado deprimida, porque está allá y se siente sola. Nos ha hecho llorar muchas veces, porque dice que está cansada de estar así, en la cama, sin poder moverse. Hay momentos en los que se siente muy triste y llora mucho. Es que el médico que nos ofreció su ayuda, nos dijo que debemos hacer lo posible para realizarle y empezar lo más rápido posible con su tratamiento médico, porque su salud se puede complicar y el sobrepeso le puede afectar mucho más y generarle un paro cardíaco”, relata María.



“Nos dijeron que si sigue esta situación sin encontrar solución, vamos a terminar trayéndola pero para enterrarla”, sentencia la hija de la señora Vilma.



En este momento la familia de Castro está buscando ayudas económicas o de alguna entidad que les pueda colaborar con el traslado aéreo de la mujer de 57 años, ya que para hacerlo es necesario en un vuelo privado o ambulancia aérea, debido a que por su condición es imposible traerla a Bogotá en un vuelo comercial o por tierra.



“No contamos con los recursos económicos para pagar un vuelo privado, por eso estamos apelando a la solidaridad de la gente. Es que es muy duro ver a mi mamá así, es algo que nos parte el corazón y más saber que ella está perdiendo la esperanza”, relató.



Si conoce de alguna institución que puede brindar apoyo a esta familia, puede comunicarse al correo blancomaria0907@gmail.com o al 3163385540



KAREN ROJAS

Para EL TIEMPO