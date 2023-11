Expresidente Uribe señala a funcionarios de la JEP de tener ‘todo listo’ en su contra

Tras varias audiencias y los debidos análisis de cada una de las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal tomó la decisión de permitirle el ingreso, pues consideraron que su información había aportado material novedoso.

De acuerdo con audios conocidos por la prensa, el exjefe paramilitar habló de su papel como 'bisagra' entre las Autodefensas Unidad de Colombia y miembros de las fuerzas militares del Estado, especialmente el Ejército, la Policía y el ya desaparecido DAS.



Asimismo, mencionó que, al parecer, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sí tenía conocimiento pleno de la operación que terminó en la masacre de El Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia, en 1997. Información que el mismo Uribe negó recientemente.



De hecho, la información fue entregada bajo audiencia reservada y allí habló no solo del exjefe de Estado, sino que mencionó más de 300 nombres entre los que se destaca el de funcionarios, militares y paramilitares, presuntamente conocidos por Mancuso, y con quienes desarrolló todo tipo de tratos y colaboraciones por medio de las Convivir.

En una audiencia mixta, con Salvatore Mancuso asistiendo virtualmente, la JEP anunció su decisión de aceptarlo de manera excepcional como sujeto incorporado a la Fuerza Pública. Foto: Nicole Acuña. JEP

La respuesta de Álvaro Uribe a las acusaciones

En un primer momento, el expresidente Uribe escribió en su cuenta de X: "Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre el Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia".

De hecho, entre lo dicho por Mancuso está el señalamiento contra Uribe Vélez, quien en ese momento, cuando se perpetró dicha masacre, era gobernador de Antioquia.



Vale recordar que en dicha masacre fueron entre 150 paramilitares los que arrasaron con el corregimiento antioqueño. Quemaron 42 de las 60 casas que tenía el casco urbano, se robaron cientos de cabezas de ganado y con lista en mano, llamando a una a una sus víctimas, torturaron y asesinaron a 12 personas señaladas falsamente de guerrilleros.



Ahora, Mancuso aseguró que de este crimen de lesa humanidad, participaron militares del más alto rango de Antioquia, entre ellos los generales Alfonso Monsalva e Iván Ramírez Quintero, comandantes de la Cuarta Brigada y la Primera División del Ejército.



Ante las adversidades, en El Aro, la población lucha por quedarse y subsistir. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Mancuso le aseguró a la JEP que el general Ramírez, quien también trató de someterse ante la Sala Plena, pero fue rechazado, lo buscó para pedirle que organizara y coordinara la operación El Aro por pedido de Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de la Gobernación Antioquia, durante la administración de Uribe Vélez.



“Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. ‘Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevo a reunirme a la finca de Uribe (...) y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro’”.



Pese a que en el texto no está claro si Mancuso está citando lo que recuerda escuchar de Moreno, la JEP concluyó que: “se asegura que el señor Uribe Vélez tenía todo el conocimiento de las operaciones que se concretaban en las reuniones”.

'Nunca conversé ni me reuní con el bandido Mancuso'

Tras las acusaciones, el expresidente compartió un mensaje negando las información en su contra realizadas por Mancuso.



"Nunca conversé ni me reuní con el bandido Mancuso; El parlamentario Miguel de la Espeiella me dijo en la campaña que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser Presidente", escribió.

De hecho, Uribe compartió un texto escrito por esta Casa Editorial en mayo del 2007, allí se lee cómo el expresidente se habría negado a reunirse con Mancuso en Tierralta en el 2001.



"Si yo llego a reunirme con Mancuso o con cualquier otro comandante de autodefensas, jamás podré ser Presidente de este país, entre otras cosas porque nunca podría mirar a los ojos de un conciudadano mío", habría dicho Uribe.

El trino de Uribe sobre funcionarios de la JEP

Del mismo modo, en su red social X, antes Twitter, el líder del Centro Democrático reveló que “funcionarios de la JEP le expresan a compañeros de estudios que ya tienen todo listo contra mi persona”.

Allí se puede leer un mensaje que le llegó a su celular: “Apreciado presidente, para manifestarle toda la solidaridad por esa persecución que tiene la JEP contra usted. Mi señora tiene una compañera en la maestría que es secretaria de alguna magistrada de la JEP y esta señora aseguró, en un ejercicio de clase, que ya tienen todo listo contra usted”.



La publicación termina con la pregunta: "¿Por qué no han aceptado a alias HH dentro de esa teoría ‘bisagra'-bizarra, pero sí aceptan a Mancuso?”.

