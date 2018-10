Migración no será un asunto transitorio

Medidas integrales a largo plazo y una estrategia transnacional son dos de los puntos centrales en los que insistieron los panelistas del foro de este martes para conjurar la crisis migratoria de venezolanos.

Para Jozef Merkx, representante de la Acnur en Colombia, lo primero que tienen que hacer los países es identificar la población que está ingresando por cada una de las fronteras.



“El grupo que llega no es homogéneo, tenemos que definir quiénes son los más vulnerables y qué podemos hacer por la niñez venezolana y por los ancianos que llegan desnutridos”, afirmó.



Christian Krüger, director de Migración Colombia, resaltó que no se trata solo de resolver una emergencia humanitaria, sino que Colombia se tiene que preparar para convivir con los migrantes. Dijo que el gobierno tiene la decisión de flexibilizar más las medidas migratorias y permitir que quienes llegan se incorporen a la vida productiva del país.



Felipe Muñoz, gerente de la frontera, explicó en la misma dirección que Krüguer, que “no se trata de encontrar soluciones de corto plazo”, sino que hay que pensar en el desafío que esto plantea para el desarrollo para el país y asumirlo.

Los países que tuvieron procesos exitosos fueron los que le apostaron a la integración antes que la xenofobia FACEBOOK

TWITTER

En el foro también participaron los embajadores de Perú, Ignacio Higueras; y Ecuador, Rafael Paredes, quienes representan a los otros dos países, junto a Colombia, que están llevando la mayor carga de migrantes venezolanos.



Ambos coincidieron en que las políticas deben ser conjuntas y que, como lo dijo Higueras, no debe haber “intención de bloquear la entrada de venezolanos”.



Otro punto clave, como lo aseguró Ana Eugenia Durán-Salvatierra, jefe de la Misión de la OIM en el país, es evitar la xenofobia y privilegiar más bien la integración

regional.



“Los países que tuvieron procesos exitosos fueron los que le apostaron a la integración antes que la xenofobia”, dijo Ana Eugenia Durán-Salvatierra.

La universidad del Rosario presentó un estudio realizado por el observatorio de Venezuela y la fundación Konrad Adenauer sobre la situación.

POLÍTICA.