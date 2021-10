Excombatientes entregan área libre de minas en La Montañita, Caquetá

Excombatientes en proceso de reincorporación completaron, el pasado mes de junio, las labores de desminado humanitario en el Resguardo Indígena El Cedrito, comunidad emberá chamí, ubicado en La Montañita, Caquetá.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz – Descontamina Colombia formalizó este jueves 7 de octubre la entrega de la primera área libre de minas completada por HUMANICEMOS DH, organización civil de desminado humanitario surgida del acuerdo de paz y conformada por más de 90 personas en proceso de reincorporación.



Tras realizar el diagnóstico de la zona, HUMANICEMOS DH estableció un área peligrosa de 1.974 metros cuadrados la cual fue despejada en la Zona 4 de La Montañita, Caquetá. Esta área ahora será restituida al resguardo indígena El Cedrito de la vereda La Carpa comunidad emberá chamí.



Emilia González, gobernadora indígena. Foto: UNMAS Colombia

“La Unión Europea en su firme compromiso de apoyar a Colombia en el camino hacia la construcción de paz, destaca y felicita al equipo de trabajo de HUMANICEMOS DH y especialmente, a las personas en proceso de reincorporación que, como acto de reparación y reconciliación, le entregan al Resguardo Indígena El Cedrito un territorio libre de minas para que puedan vivir con confianza y aprovechar sus campos como oportunidad para mejorar su calidad de vida. Esta apuesta pionera en América Latina es un importante avance y ejemplo de cómo la paz avanza en beneficio de las poblaciones”, manifiesta Gilles Bertrand, Embajador de la Unión Europea en Colombia.



Asimismo, el director del Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS), Pablo Parra, expresó: “Nos enorgullece ver que los entrenamientos que UNMAS brindó al personal de HUMANICEMOS DH empiezan a dar resultados. Para nosotros es doblemente satisfactorio y simbólico que la primera área libre de minas que entregan excombatientes sea un resguardo indígena, teniendo en cuenta que las comunidades étnicas son afectadas desproporcionadamente por las minas antipersonal”.



Área del resguardo indígena libre de minas Foto: UNMAS Colombia

Las operaciones de desminado humanitario fueron realizadas por 12 miembros de HUMANICEMOS DH, los cuales desplegaron labores de Estudio No Técnico y Despeje Manual para descartar la presencia de artefactos explosivos. Estas labores benefician a unas 90 personas que habitan en la zona.



“Teníamos sospechas de que en la montaña cercana al área donde vivimos habían artefactos explosivos, por ese motivo no la utilizábamos y considerábamos un peligro pasar por ahí... Para nosotros ahora es un alivio y toda la comunidad está muy agradecida porque fue un trabajo muy bien hecho”, afirma Emilia González, Gobernadora del resguardo indígena El Cedrito en la vereda La Carpa.



Para el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, lo que se registró en ese municipio del Caquetá es algo "histórico" por la connotación que tiene lo que allí se dio en términos de conflicto armado.



Por otro lado, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, expresó: "no es coincidencia" la compañía del embajador alemán, en la medida que "el trabajo para la reunificación de Alemania lleva más de 50 años", mientras que en Colombia se emprendió "una tarea que va a durar 15 años".



“La implementación es un tema que nos une como sociedad. Necesitamos que en todo el país se aprovechen estos años que tenemos para resolver problemas históricos”, agregó Archila.



En meses recientes la OACP-Descontamina Colombia, le asignó a HUMANICEMOS DH otros dos municipios de Caquetá (Solita y Cartagena del Chairá), en los cuales deberán desplegar tareas de acción contra minas. Actualmente HUMANICEMOS DH está concluyendo labores de desminado humanitario en dos zonas más de La Montañita, y en los próximos meses ampliará sus operaciones a los dos nuevos municipios asignados.

En Florencia #Caqueta el Alto Comisionado @Juancamilorpog hace la entrega de dieciséis municipios libres de sospecha de minas antipersonal: Cumplimos y seguimos avanzando #AlTerritorio #PazConLegalidad #MenosMinasMásVida pic.twitter.com/Hi4rD0cbWo — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) October 7, 2021

