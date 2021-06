Estudiantes no se sienten representados por el Comité del Paro

36 días de movilización continua completa Colombia con el paro nacional. A pesar de que el Gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro llevan dialogando varias semanas, aún no han logrado llegar a acuerdos.

Varios sectores de la sociedad civil no se sienten representados por el Comité del Paro. Entre estos, algunos estudiantes. En entrevista con Noticias Caracol, Alejandro Villanueva, representante de las manifestaciones en Floridablanca, afirma que el Gobierno nacional “no se está reuniendo con la gente que debería reunirse”.



El joven expresó: “Y no solamente soy yo. Usted va a las marchas en Bucaramanga, de Bogotá y pregunta si se sienten representados por el comité del paro y preguntan ‘¿quiénes son?’ por eso a esa orden de ‘vamos a levantar los bloqueos’, ¿quién les va a hacer caso? El Gobierno nacional no se está reuniendo con la gente que debería reunirse, no se está reuniendo con la primera línea, con los estudiantes que no tienen nada que ver con la política”.



Villanueva también expresó que las manifestaciones no son convocadas ni en apoyo a Gustavo Petro y aseguró que “el paro es de ciertas personas que se cansaron de años tras año de burlas por parte del Gobierno nacional hacia la clase trabajador hay estudiantil”.



“Este paro se mitiga así, hablando con la gente que es”, aseveró Villanueva.