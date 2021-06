‘Esto no es subversión armada’: Comisión de la Verdad

A través de un comunicado la Comisión de la Verdad expresó sus reflexiones en torno a los acontecimientos del Paro Nacional que se desarrolla en el país desde el pasado 28 de abril.

Manifiestan que, desde su misión, de escuchar a todos los lados poniendo en primer lugar a las víctimas, se proponen caminos de convivencia, no repetición y reconciliación. La Comisión pide que las armas del Estado no sean usadas contra la vida, que no haya más torturas, violaciones a mujeres, heridos o desaparecidos.



“Que el gobierno actúe firme, públicamente, contra las acciones violentas que se han hecho desde instituciones del Estado. Y pedimos también que no haya policías del mismo pueblo muertos, ya dos o tres y otros heridos y quemados”, dice la institución.



Adicionalmente, la Comisión acoge “con esperanza y confianza” la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigen prontitud para las investigaciones para que los crímenes no queden impunes.



La institución advierte también que la estigmatización de la protesta social provoca más indignaciones. “Y constatamos que enfrentar la protesta civil con estrategias de guerra ha empujado la continuación del conflicto armado interno. Estamos ante un grito masivo de insatisfacción, hambre y desconfianza en las instituciones que requiere comprensión y escucha. Esto no es subversión armada”, manifiesta la Comisión.



Indican que en algunas ocasiones grupos insurgentes y mafias pueden aprovecharse de determinadas circunstancias, “es irrespetuoso y mal intencionado tratar la protesta colectiva de más de 600 municipios como idiotas útiles de la subversión cuando no hay fundamentos para afirmarlo”, dice.



La Comisión también rechazó los actos de vandalismo que ha destruido edificios, infraestructura, negocios y transporte y manifiesta que “estos actos brutales también tienen que ser investigados y los perpetradores judicializados en debido proceso”.



Por último, sobre los bloqueos dicha institución apunta que “han mostrado la determinación de los jóvenes y de las comunidades populares, indígenas y afro a no aceptar más la injusticia intolerable”. Sin embargo, señalan que el bloqueo nacional de carácter indefinido “lleva al mismo tiempo costos inmensos para el pueblo en alimentación, salud y buen vivir y pérdidas enormes de bienes para toda la sociedad que no pueden seguir acrecentándose”.



