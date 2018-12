$ 15 billones se le adeudarían a mujer que financió la Independencia

Si María Rosa Lazzo de la Vega estuviese viva, podría cobrarle al Estado una deuda que fácilmente pondría en aprietos la estabilidad económica del país y obligaría a hacer una reforma tributaria solo para pagar ese compromiso.

Esta mujer fue quien sostuvo en buena parte al ejército libertador, entre 1815 y 1819, y a pesar de que en esa época pidió que le pagaran los gastos en los que incurrió, que hoy según historiadores suman billones de pesos, 200 años después aún no se le ha cancelado la deuda, debido a que pasó su solicitud “fuera de tiempo”.



María Rosa Lazzo de la Vega, quien era propietaria de la Hacienda Tocaría -ubicada en Nunchía (Casanare)-, alimentó y dio refugio a la tropa independentista durante al menos cuatro años, poniendo a disposición más de 110 mil cabezas de ganado y cerca de 2.000 yeguas y caballos, además de los terrenos de su finca.

Cuentan los historiadores que muchos de los caballos que llevó la tropa comandada por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander eran propiedad de esta casanareña.



“La hacienda ocupaba todo el piedemonte de Nunchía, más las sabanas de Orocué y las sabanas de San Luis”, relata el historiador Juan Grimaldos, miembro de la organización Llano Libertario, que se ha dedicado a estudiar en detalle la campaña libertadora en esa zona del territorio nacional.



Hacia 1815, según el libro Constituciones Políticas Nacionales, de Carlos Restrepo Piedrahíta, la mayoría de las colonias habían sido reconquistadas por el ejército español, excepto la provincia de Casanare, que estaba conformada por lo que hoy es Arauca, Meta, Vichada, Casanare y Guaviare.

El concurso de María Rosa Lazzo de la Vega permitió mantener organizadas a las tropas libertadoras, lo cual contribuyó, desde comienzos de 1815, a repeler la reconquista española, y a partir de allí organizar la campaña libertadora, que finalizó el 7 de agosto de 1819 con la Batalla de Boyacá. A pesar de ello, el Estado no le reconoció estos gastos, debido a que hizo el reclamo de manera tardía.



“El trato que ella hizo fue de palabra, como ocurría en el llano, pero cuando fue a cobrar a Pore (Casanare), que para entonces era capital de la provincia, le dijeron que tenía que ir hasta Bogotá (el recorrido se hacía a caballo).



Cuando llegó a Bogotá le dijeron que eso le correspondía a los llaneros, por lo que tuvo que volver a Casanare, donde lo único que obtuvo fue una constancia que indicaba que los gastos totales eran de 59 mil pesos de la época”, cuenta Grimaldos.

Sólo 13 años después, en el Cuarto Congreso Constitucional del Estado, el 15 de junio de 1832, le hicieron un reconocimiento a su nombre y exaltaron su labor, pero le notificaron que no le podían pagar la deuda, pues no había cobrado a tiempo y por lo tanto declararon como cancelada esa obligación.



En el acta de dicho congreso se expresa “gratitud” con una mujer “a la que se le ha hecho sufrir la más grave pena sin haber cometido delito alguno, despojándola de sus bienes (…) reduciéndola a la más lamentable miseria”.



Según el historiador, amparado en algunas proyecciones que han hecho algunos economistas, los 59 mil pesos que reclamaba Lazzo de la Vega son equivalentes a 15 billones de pesos de hoy. Sin embargo, no hay certeza de estos cálculos.

En el acta de dicho congreso se expresa “gratitud” a mujer a la que el Estado le debe gastos de Independencia. Foto: Archivo

Bicentenario

Para rendir homenaje a esta mujer y al papel que tanto el municipio de Pore como el departamento de Casanare ocuparon en la campaña libertadora, el Gobierno Nacional lanzará mañana en este territorio los actos para la celebración del Bicentenario de la Independencia.



Los actos que se realizarán desde el próximo año exaltarán a treinta y ocho municipios de los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, que hicieron parte de la ruta libertadora.



La celebración del bicentenario está encabezada por la Vicepresidencia de la República y cuenta con la asesoría técnica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y otras entidades.



El acto de lanzamiento se realizará en Pore, un municipio recordado por haber sido designado temporalmente como capital de la República, al ser parte del único territorio libre que opuso resistencia a la reconquista española y sirvió como punta de lanza de la gesta libertadora.



Allí se sembraron las primeras semillas de la independencia, allí los próceres se sentaron a construir el proyecto de República.



JAVIER FORERO

REDACCIÓN POLÍTICA