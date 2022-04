Una tarea urgente que debe asumir el nuevo Congreso es el reordenamiento a fondo del sistema político-electoral del país, el cual no dudo en calificar como uno de los más caóticos y deficientes del mundo.



Basta señalar dos hechos: de un lado, la fragmentación extrema del Congreso de la República en una multitud de partidos y movimientos que hace muy difícil —para no usar la palabra inviable— la aprobación de las leyes de calidad que requiere el país. Y ante el galimatías de los tarjetones electorales, año tras año, se acrecienta el número de votos nulos o en blanco, así como la abstención electoral y, lo que es aún más grave, se presentan denuncias de fraude desde algunos flancos políticos.



A mi modo de ver, tres son las dinámicas político-electorales que se deben transformar de raíz.

1. Explosión de partidos

Colombia constituyó una de las tres naciones de América Latina en las cuales el bipartidismo liberal/conservador del siglo XIX persistió hasta finales del siglo XX, al lado de Uruguay (Partidos Nacional y Colorado) y Honduras (Partidos Nacional y Liberal). Y, al igual que en esos países, a fines del siglo pasado, se dio paso al multipartidismo.



En nuestro caso, fue en el marco de la apertura democrática concebida en la Constitución de 1991 para abrirles espacio a los grupos guerrilleros que se desmovilizaron (M-19, Epl, Prt y Movimiento Quintín Lame) e, igualmente, para ampliar las opciones para quienes no se sentían representados por los dos partidos históricos.



Sin embargo, en el diseño de la apertura hubo graves errores que se fueron ahondando con los años, pues, además de los partidos se dio paso a otros actores: movimientos políticos y “grupos significativos de ciudadanos” (GSC), o sea, movimientos transitorios creados para una elección e, incluso, como si hiciera falta, “comités de promotores del voto en blanco”, que terminaron anarquizando nuestra vida política.

Además, la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó a seis GSC que reunieron las 580.620 firmas mínimas para presentar candidatos presidenciales: Colombia piensa en Grande, Luis Emilio Pérez; Colombia tiene Futuro, Alejandro Gaviria; Creemos Colombia, Federico Gutiérrez; Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández; País de Oportunidades, Alejandro Char, y Vamos pa’lante con Echeverry, Juan Carlos Echeverry.



El ideal para Colombia ha debido ser el tránsito de un bipartidismo hegemónico hacia un multipartidismo moderado (es decir, entre tres y cinco partidos, como enseña la experiencia histórica), con lo cual, se hubiese podido mejorar la representatividad del sistema de partidos y, a su turno, garantizar la gobernabilidad democrática.



La conjunción de estos dos ideales es imposible de alcanzar en un sistema multipartidista difuso: actualmente existen 18 partidos y cuatro movimientos étnicos con personería jurídica, de los cuales, 13 tienen presencia en el Senado y 17 en la Cámara.



Al respecto, es ejemplarizante la experiencia del Perú, en donde el partido Perú Libre del presidente Pedro Castillo solo dispone de 32 congresistas en la Cámara Única entre 130 curules. Es decir, el 24,6 por ciento. Y está permanentemente al borde de sufrir una moción de vacancia. En ocho meses de gestión, ha destituido a 32 ministros. Un récord Guinness.

2. Estatuto de oposición

A este multipartidismo difuso se añadió una cuestionable norma que se aprobó por la vía del fast track, tras los acuerdos de paz con las Farc, en el estatuto de oposición (Ley 1909 de 2018): la obligación de los partidos y movimientos a todos los niveles (nacional, departamental y municipal) a declarar ante el Consejo Nacional Electoral su condición de partidos ya sea de gobierno, independientes o de oposición.



Si bien este estatuto había sido concebido por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 como un mecanismo para brindarles plenas garantías a los partidos de oposición, esta ley tuvo que esperar 27 años, dos actos legislativos y once proyectos de ley frustrados para ser aprobada.



Sin embargo, al lado de normas positivas para el ejercicio de la oposición, se añadió ese pésimo diseño institucional, que quebró de un tajo la dinámica de la vida política al asignarles a los partidos un rol predeterminado. Sí, sin duda, en el Parlamento británico —la cuna de la democracia— es típico observar cómo a la derecha del presidente de la Cámara de los Comunes (Speaker) se sientan los parlamentarios del partido de gobierno y a la izquierda, los de oposición. Y los roles de unos y otros están claramente definidos y protegidos.

Congresistas de oposición durante la instalación del Congreso. Foto: Archivo particular

Por el contrario, la división tripartita en Colombia ha tenido consecuencias problemáticas: por un lado, la declaración formal como partidos de oposición ha derivado en una ‘oposición obstruccionista’, la cual se opone a todas las leyes u ordenanzas departamentales o municipales. El ideal de una ‘oposición constructiva’ —que vota a favor de una norma si la considera positiva o se opone si la considera negativa— se ha debilitado, afectando la gestión legislativa a todos los niveles. Por otro lado, la declaración de partidos independientes obliga al gobierno nacional, departamental o municipal, si no dispone de mayorías sólidas, a negociar con esta bancada sus proyectos, y no siempre el apoyo es sano: en los trueques a cambio de apoyo aflora la corrupción y el clientelismo.



La vida política es, ante todo, dinámica y el juego político no puede ser objeto de reglamentaciones absurdas. Una cosa es la definición de derechos y otra la asignación rígida de roles. Basta señalar que en el Congreso que termina el 20 de julio, el gobierno actual solo contaba con 53 de 108 senadores, quienes se habían declarado miembros de los partidos de gobierno. Y lo mismo ocurría en la Cámara de Representantes: 82 de 168. El resto eran independientes o de oposición.

3. Listas abiertas y cerradas

Colombia es, según mis cuentas, el único país del mundo donde los partidos pueden escoger para una misma elección si sus listas son cerradas y bloqueadas, es decir, si no se puede modificar el orden de la lista; o si son listas desbloqueadas con voto preferente, en las que el elector puede marcar su candidato preferido para una corporación pública.



Más allá del debate sobre los beneficios o defectos de uno u otro modelo, lo claro es que la combinación es fatal: los tarjetones electorales constituyen un verdadero galimatías. No solo está creciendo como espuma el voto nulo involuntario —debido a los errores de los electores al llenar los tarjetones—, sino que miles de ciudadanos analfabetos o con baja escolaridad tienen enormes dificultades para votar.



En las elecciones parlamentarias del 13 de marzo pasado hubo un total de 1’062.395 votos en blanco y 1’256.982 votos nulos. Es decir, el 12 por ciento de los votos depositados. Una cifra escandalosa en términos comparativos a nivel mundial.



Pero, además, las listas abiertas están encareciendo en términos económicos la vida política, pues los partidos o movimientos reducen su deber de impulsar sus listas, obligando a cada uno de los miembros a promocionar su nombre y el número correspondiente. Lo cual vale una fortuna.

El ideal para Colombia

Además, estas listas favorecen mucho el interés de personajes oscuros para entrar en las listas —en cualquier renglón—, pues, al promocionar su nombre con inversiones de dinero significativas, pueden acceder a los cargos de representación popular y luego ‘recobrar la inversión’ mediante contratos estatales dudosos.



En este panorama de un multipartidismo difuso la única forma de desarrollar una acción política viable es mediante la conformación de coaliciones. Los ‘llaneros solitarios’, ya sea en la modalidad de outsiders como Rodolfo Hernández o Ingrid Betancourt, o de candidatos de partidos o GSC como Enrique Gómez o Luis Pérez tienen menos opciones.



Sin embargo, esta nueva realidad política no es necesariamente la más deseable para construir una democracia estable y, ante todo, gobernable.



Las fisuras, las contradicciones, las disputas personalistas abundan en las coaliciones y no generan proyectos compartidos. Un sistema democrático sin partidos sólidos no es lo deseable.



Por ello, es indispensable reorganizar el sistema político y electoral del país. En el nuevo Congreso han sido elegidos parlamentarios con un gran conocimiento de estos temas —como Humberto de la Calle—, que deberían ponerse al frente de esta tarea.

Reformas pendientes

Para tal efecto, se podrían discutir reformas del siguiente tenor: primero, la posibilidad de aumentar el umbral electoral actual del 3 por ciento para Senado y 50 por ciento de cociente electoral para Cámara, asambleas y concejos, con objeto de desestimular la fragmentación partidista.



Segundo, terminar de una vez por todas con las listas abiertas —como se intentó en la reforma política de 2003, a la que se opuso el Partido Conservador—, favoreciendo las listas cerradas y bloqueadas, pero exigiéndoles a los partidos impulsar convenciones democráticas para la confección de sus listas con objeto de evitar el ‘bolígrafo’.



Tercero, acabar con la figura de los ‘grupos significativos de ciudadanos’ y de los grupos promotores del voto en blanco, que solo han contribuido a debilitar a los partidos, sin que haya habido ningún beneficio para fortalecer la democracia.



Cuarto, se debe revisar el estatuto de la oposición, acabando con esa declaración forzosa de los partidos como de gobierno, independientes o de oposición, limitando el estatuto para dar garantías al ejercicio de la oposición —como en todos los sistemas del mundo—, y dejando que los partidos actúen en la vida política con la elasticidad que esta requiere.



EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ

*Profesor emérito de la Universidad Nacional

Para EL TIEMPO