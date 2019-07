¿Ya le pagaron a Santrich todos los sueldos como congresista?

En WhatsApp está circulando una imagen que asegura que a Jesús Santrich le fueron cancelados con retroactividad todos sus sueldos como congresista y que, supuestamente, esta cifra suma más de 370 millones de pesos.



Esta información es falsa. Según fuentes de la Cámara de Representantes, al exguerillero solo se le dio un cheque por los 15 días que estuvo en dicho recinto por un valor de $14’.773.263 pesos que ni siquiera ha sido reclamado.

Como resultado del Proceso de paz que se llevó a cabo en 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, se le otorgó a esta colectividad la posibilidad de tener 5 curules en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado.



Entre estas listas, por el departamento del Atlántico, figuró el nombre de Jesús Santrich. No obstante, el 20 de julio de 2018 el exguerrillero no se pudo posesionar como congresista por su supuesta relación con el narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz.



A pesar de que Estados Unidos lo pidió en extradición, la Corte Suprema de Justicia decidió liberar a Santrich y el 11 de junio se posesionó como congresista.

La Cámara de Representantes giró un cheque a nombre del exjefe de las Farc por un valor de $14'.773. 263 por el concepto de los días trabajados entre el 11 de junio y el 30 de ese mes.



Sin embargo, el 30 de junio Santrich abandonó su esquema de seguridad y se desconoce su paradero. El cheque que le giraron no ha sido cobrado y por las circunstancias es improbable que lo cobre. ¡No se deje engañar! La imagen que circula en redes sociales y que apela a la indignación de la gente es descabellada. La Cámara de Representantes no ha girado dicha suma de dinero.

Claves para identificar que esta noticia es falsa

Autor desconocido

El autor de la imagen firma como 'Pablo G.', una fuente que no es confiable y mucho menos verificable. Las noticias falsas suelen tener un autor desconocido o una fuente de dudosa procedencia. Para no caer en noticias falsas remítase a portales confiables o medios de comunicación que ya han verificado la información.

Apelar a la indignación de la gente

Un patrón que tienen en común las noticias falsas es que, para viralizar el falso contenido con mayor rapidez, apelan a la indignación de la gente y la llevan a actuar con 'el corazón' y no con 'la razón'. Una persona 'indignada' tiende a compartir más esta información y contribuir a que más personas se desinformen.

Datos exhorbitantes

Generalmente, los datos o cifras que se presentan empeoran el 'grado' de indignación de la gente porque resultan ser exhorbitantes. En este caso, que supuestamente a Jesús Santrich le pagaron más de 370 millones de pesos por su labor como como congresista 'exprés', pues solo duró 15 días en el Congreso.

