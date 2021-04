Ernesto Macías pide aval para candidatura presidencial de Tomás Uribe

El senador y expresidente del Congreso Ernesto Macías se refirió a la propuesta de llevar a Tomás Uribe, hijo de expresidente Álvaro Uribe, como candidato presidencial por el partido Centro Democrático.

En diálogo con W Radio el senador expresó que “la única persona que une al uribismo para competir de verdad en una consulta interpartidista que tenga una viabilidad política es Tomás Uribe”.



Macías asegura que Tomás Uribe es una persona que está preparada, “es un empresario joven exitoso que el país necesita en el próximo cuatrienio”. Resaltó que el hijo del expresidente reúne al uribismo “más allá del Centro Democrático”.



Aclaró que el hecho de que se proponga a Tomás Uribe como candidato para la consulta interpartidista no significa que no existan otros candidatos. “Yo entiendo que hay personas que no tienen la confianza suficiente en las capacidades de Tomás Uribe. Hay que buscar un consenso mayoritario”, agregó. Además, afirmó que dentro del Centro Democrático hay precandidatos que dividen al mismo partido.

@CeDemocratico debe tomar la decisión -por aclamación- de proponer a @tomasuribeEco como candidato a la Presidencia en la consulta Interpartidista.

