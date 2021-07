Amnistía Internacional entrega informe sobre el paro nacional en Cali

El movimiento global Amnistía Internacional entregó un nuevo informe sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el contexto de las protestas por el paro nacional.

La organización realizó una contrastación de hechos que “da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”, asegura la institución.



Adicionalmente, la organización informó sobre la documentación de “actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos”.



Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional explica el proceso de verificación realizado por la institución. Además, comenta los próximos trabajos y temas sobre las manifestaciones que continuarán investigando.

¿Cómo entender lo que sucedió en Cali?

Cali fue el epicentro de las protestas y de la represión, por esa razón nos enfocamos en documentar casos y analizar de forma profunda los patrones. Estudiamos tres acontecimientos particulares: el primero ocurrió el 3 de mayo en una incursión de la denominada “Operación Siloé”, en donde agentes de la Policía, en conjunto con agentes del Esmad, usaron armas letales en contra de manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron por lo menos 3 muertos por heridas de arma de fuego empleadas por las fuerzas de seguridad. El segundo momento en el que nos enfocamos fue el ataque contra la Minga indígena que se dio el 9 de mayo, con la llegada de casi 5.000 personas indígenas provenientes del departamento del Cauca. Y el tercer evento que analizamos fue el hecho ocurrido el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados, y atacaron a manifestantes en la zona cercana a la Universidad del Valle.

Cali, Colombia 26 mayo 2021 Decenas de personas realizaron una velatón en el sector de La Nave, en la ladera de Cali, tras la muerte de Carlos Sanchez y Gregorio Bello, dos jóvenes que hacían parte de la Primera Línea en ese sector, durante el Paro Nacional.

¿Cómo funcionó y en qué consistió la verificación que realizaron?

Estos eventos los hemos analizado desde tres perspectivas: la primera es la documentación testimonial de casos de personas que sobrevivieron a los ataques o de familiares de personas que lamentablemente perdieron la vida, o que fueron detenidas arbitrariamente. Lo segundo ha sido un análisis detallado, por nuestros expertos de laboratorio digital y nuestros expertos en armas, de la evidencia videográfica y fotográfica que llegó a la organización. El tercer componente fue contrarrestar la información con fuentes oficiales. Hicimos muchas solicitudes de pedido de información, no solamente a la Policía Nacional sino también a la Policía local y a los ministerios.

¿Qué patrones encontraron en esta verificación?

El análisis de estos tres acontecimientos nos ha mostrado un patrón común que fue el uso de armas letales en contra de manifestantes. El segundo elemento del patrón es el uso excesivo de armas menos letales como gases lacrimógenos que fueron empleadas con la intención de castigar y no de dispersar las manifestaciones, como por ejemplo el lanzamiento de latas lacrimógenas en contra de los cuerpos de los manifestantes. El otro patrón fueron las detenciones ilegales y en muchas ocasiones, denuncias de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. El cuarto componente fue la conducción de las fuerzas de seguridad con grupos de lo que nosotros denominamos “paramilitarismo urbano”, es decir, personas armadas vestidas de civil que estaban bajo la protección de las mismas fuerzas de seguridad.

¿Por qué todo esto sucedió en Cali y no en cualquier otra ciudad del país?

Está vinculado a las causas estructurales y a un hartazgo generalizado, histórico, relacionado con la desigualdad, el racismo y la violencia que enfrentan las comunidades. El departamento del Valle del Cauca y Cali, en lo particular, se encuentra en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno, en donde la aparición de grupos armados, incluso después de la firma del acuerdo de paz, continúan despojando a las personas de sus territorios. Además, Cali tiene una característica muy única porque es la segunda ciudad con mayor población negra en toda América Latina, en donde, efectivamente, estas desigualdades, ese racismo estructural, ese abandono estatal se ven reflejados. El hecho de que sea emblemática en términos de reivindicaciones sociales, también la hace emblemática en términos de graves violaciones a los derechos humanos.

El presidente anunció una reforma a la Policía Nacional y hace poco creó una dirección de derechos humanos para este organismo. ¿Cómo ven este anuncio y cuáles pueden ser esos puntos claves en lo que se debe ahondar?

Vemos con beneplácito el anuncio de un proceso de reforma policial. Sin embargo, también lo vemos con cautela porque estos procesos de reforma pueden terminar siendo sólo promesas de papel si no se incluyen reformas que son profundas en términos de la reorganización. Hay que seguir de cerca este proceso de reforma policial porque lo que hemos visto en otras partes del mundo, y particularmente de nuestro continente, es que estas reformas policiales son cambios superficiales que no atienden las causas estructurales del problema.



Uno de los grandes problemas que enfrenta la Policía colombiana es que tiene un enfoque militarista. El simple hecho de que la Policía pertenezca al Ministerio de Defensa, es decir, que sea parte de la estructura militar del país, ya le da un enfoque per se de respuesta militarizada, lejos de ser una respuesta de protección ciudadana. Además, se tiene que combatir la impunidad. No habrá un proceso de reforma exitoso si no se atienden los problemas de impunidad y no se investigan las violaciones a los derechos humanos y se llevan a los perpetradores de estas violaciones ante la justicia.

¿Cómo se socializará este informe y sobre qué temas serán los próximos trabajos?

Este informe culmina la fase de investigación que hemos hecho con el enfoque de Cali. Los hallazgos iniciales ya fueron compartidos con las autoridades del Estado para obtener su respuesta, la cual hasta ahora ha sido parcial. Sin embargo, continuaremos haciendo nuestro trabajo de incidencia con las autoridades colombianas. El informe contiene una serie de recomendaciones que consideramos pertinentes para usar en el proceso de reforma de la Policía, así como en los diferentes procesos de investigación. También continuaremos nuestro trabajo de incidencia a través de mecanismos internacionales como el de Naciones Unidas, o regionales como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y seguiremos acompañando de manera solidaria las organizaciones locales. En los meses por seguir continuaremos nuestra investigación sobre el tipo de violaciones que se han cometido, por ejemplo, en tema de la violencia sexual, en el tema de las personas desaparecidas, queremos aportar al análisis y a la documentación pero de manera propositiva con las recomendaciones.

