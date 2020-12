'Cuando me iba a la política, me coqueteaba el periodismo'

Después de haber sido representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, María Emma Mejía vuelve a salir en las pantallas.

¿Dejó la política y ahora está, de nuevo, en el periodismo?



Siempre he estado entre la política, el periodismo y la diplomacia, y retomé un viejo proyecto que tuve en Caracol Internacional que era 'Entérate con María Emma'. Decidimos explorar con Noticias Caracol Ahora, su canal digital, y hacer un programa similar de opinión, más desabrochado, de entrevistas, de reunirnos con distintos personajes que tienen alguna influencia en este país o en temas nacionales e internacionales.



(Puede leer: Duque: ‘Este no es el momento de una reforma tributaria’)



¿Cómo se llama?



'A fondo con María Emma'. Llevamos siete programas, y se emite los domingos a las 8:30 p. m. Por tratarse de un espacio digital, tiene esa agilidad propia. Es menos acartonado, más para gente joven, muy de redes sociales.



Pero, ¿también está escribiendo?

​

Así es. Durante la pandemia me he dedicado mucho a escribir sobre la vida mía en la política y a trabajar en el programa. Estamos en esa etapa de construir, aportar, pensar y revivir todo lo que han sido las distintas épocas en las que yo he estado en el periodismo, la política y la diplomacia.



Hablemos del programa. ¿Cuál es el valor agregado de éste?

​

Caracol tiene su página web y su aplicación y allí se puede ver y retuitear. Yo también tengo mi propio canal de YouTube. Lo importante es comunicar historias: lo que pasa en Venezuela, en Estados Unidos con el nuevo gobierno. En ‘A fondo con María Emma’, está ese valor agregado, no sólo el programa, sino del quién lo hace y hay muchas formas de difundirlo.

¿Por qué volver a este oficio? ¿Cómo lo vislumbra?

Más importante que nunca y más complejo. Yo creo que es un momento muy retador. Muy distinto a cuando hice televisión, tanto en El radar como en Entérate con María Emma. Las opciones que ahorita tiene uno de trabajar en Twitter y YouTube son enormes, y el público es muy distinto. Estas historias van desde el fútbol con Jesurún, Sara Castro, las elecciones en Venezuela hasta Andrés Cepeda o Carlos Vives.



(Le sugerimos: ¿A qué se dedica la primera madre de la Nación?)



¿Siente que hay más libertad?

​

Uno tiene una gran libertad y sabe que hay ansias de la gente joven de verlo. Hay un contacto mucho más directo, donde uno sube en Instagram algo y ahí mismo hay likes o reacciones, y uno tiene un ‘feedback’ más directo. Pero la situación es mucho más compleja porque se tiende a ideologizar en esas mismas redes y a tildar al periodista de derecha o izquierda, y es una cosa más difícil y compleja.

Yo creo que la televisión nunca va a desaparecer FACEBOOK

TWITTER

¿Usted cree que la televisión está girando hacia lo digital?

​

Yo creo que la televisión nunca va a desaparecer. No veo la posibilidad de que desaparezca la televisión, llámese televisión por cable o los canales nacionales en Colombia, que son muy fuertes todavía.



Pero, ¿en Estados Unidos el streaming ha ganado mucho peso?

​

Es cierto. En Estados Unidos a pesar de que el cable o las redes sociales o el streaming han ganado mucho peso, tal vez en entretenimiento aún más, donde uno ve los pasos de Disney y Netflix que podrían cambiar a Hollywood o al televidente. Pero por otro lado creo que es un complemento. Creo que en el caso de Caracol es una ganancia, uno lo ve también en CNN, en Fox o NBC que tienen dobles canales, el canal de streaming o digital al mismo tiempo que la televisión abierta. Yo veo el caso de mi hijo que tiene 26 años y vive en Europa y nunca ha tenido televisión.



¿Hay más tipos de público?

​

Los jóvenes tienen otro tipo de chip. En el caso de mi hijo, tiene todo integrado en su computador. Accede a formatos distintos casi de manera simultánea. Y, claro, también a la televisión formal. Hay más espacios.



Eso ocurre en cuanto a la televisión, pero en el papel también se está dando una tendencia hacia lo digital, ¿hacia dónde cree que va el periódico impreso?

​

Yo veo un periódico impreso en el periódico digital. Es decir, cuando uno ve EL TIEMPO, yo no sé cuántos lectores tiene, pero cuando uno vive afuera como a mí me ha pasado, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, el periódico es una base digital sin la cual uno no se puede informar bien. Uno se informa digitalmente cada vez más, pero yo no creo que el periódico impreso desaparezca jamás y espero que no lo haga.



(Le sugerimos: En 2021, Duque aspira a que sean vacunados 20 millones de colombianos)



La situación, sin embargo, no es fácil…

​

Yo sé que muchos medios impresos están pasando aceite, pero por otro lado creo que tenerlos es un activo y un costo que es necesario para la información. Es también legítimo querer leer un impreso y eso no creo que vaya a desaparecer del todo.



¿Cuál es su consejo frente al dilema del periodismo que busca informar, pero las personas se informan a través de redes sociales, e incluso algunos influenciadores promueven allí noticias falsas?

​

Un consejo que yo le daría a toda la gente joven: No dejarse atraer por lo que solamente es la información o la noticia de un Twitter que puede ser falsa o no. Me asusta que se pueda perder esa capacidad de investigar, de leer el periódico digitalmente o ver la información más a profundidad. Es muy riesgoso ese nivel de cierta fragilidad o superficialidad. Pero también creo que una persona joven no come cuento, porque esa curiosidad que llenan en un primer momento con un tweet o con un Instagram hay que complementarla, y yo creo que la gente joven lo hace, profundiza y va a la fuente y se entera de lo que está pasando. Le tengo fe a la gente joven que no come cuento tan fácil de satisfacerse con una primera versión.



¿Qué opina de las nuevas herramientas para contar historias como el podcast o los cómics, cuál es su valoración de ellas?



Me gustan todas. Creo que han democratizado el contar historias, usted puede contar una historia en 15 segundos en Instagram, o puede hacer un Tiktok o un podcast o puede hacer, como lo hemos visto en esta pandemia que se ha disparado, la lectura a domicilio de libros, puede tener un audio de lo que quiera. Creo que lo digital y todos los nuevos medios han llenado ese espacio vacío. Y todo el mundo es creador, autor, artista, el que quiera siempre tendrá uno, dos o 100.000 personas que lo sigan.

Creo que ser periodista complementa mucho la política FACEBOOK

TWITTER

Pero, ¿ese ascenso va en detrimento de otros formatos?

​

Siempre hay curiosidad y me parece que es útil, eso no quiere decir que el libro va a desaparecer, ni el periódico ni la televisión abierta. Hay que ver el peso que tiene en Colombia la radio. Hay un espacio y un lenguaje nuevo donde cabe todo el mundo, especialmente la gente joven, que creo que lo ha sabido aprovechar y ahí es donde debemos llegar con este nuevo programa de Caracol y otros medios digitales.



¿Cuál ha sido la diferencia entre su vida en política y en periodismo?

​

Se retroalimentan muchísimo. Creo que ser periodista complementa mucho la política. Le da una dimensión más concreta, de más curiosidad, hay más posibilidades de hacer política y viceversa. Al periodismo siempre lo he querido y siempre ha estado detrás de mí, y cada vez que me iba a la política me coqueteaba el periodismo y viceversa.



(No se quede sin leer: ‘Esperamos un crecimiento superior al 5 por ciento en 2021’)



Dijo que estaba escribiendo. ¿Va a lanzar un nuevo libro?

​

Confío en que sí, estamos en ese proceso de reconstruir una historia de vida, que va desde trabajar con Shakira, y cómo fue ese proceso de filantropía juntas, cómo una niña de Medellín, que probablemente no iba a llegar a la política arranca esa vida. Hablo de mi paso en la consejería de Medellín y la época de Pablo Escobar, hasta la política exterior. Es contar esa historia que confío pueda hacer útil e inspiradora para muchas mujeres y niñas que quieren saber cómo se construye una vida inesperada, porque no era a donde yo he debido llegar y lo logramos.



¿Es una autobiografía?

​

Sí, exacto.



Dice que llegó de forma inesperada, ¿usted a qué se quería dedicar?

​

Yo siempre me dediqué al ballet, entonces desde chiquita en Medellín pensaba que ese iba a ser mi futuro. Yo estudié Comunicación Social en Medellín y Cine y jamás me imaginé aterrizar en la política. Y con los cambios que se dieron, y que de alguna forma nos tocó a una generación como la mía, con el asesinato de Galán, empezamos a integrar ese grupo de juventudes galanistas y nos tocó asumir eso, porque matan al líder con el que trabajábamos y me tocó asumir la campaña de Gaviria.



¿Y ganaron la Presidencia?

​

Sí. Ganamos esa presidencia y me fui a Medellín a enfrentar a Escobar como consejera presidencial y sin siquiera pensarlo, jamás se me hubiera ocurrido que yo trabajaría en lo público, ni como ministra de Educación o de ministra de Relaciones Exteriores o de embajadora en España o consejera de seguridad en la época de Escobar, es también estar abierto a lo que nos llega y cómo eso que llaman los anglosajones como el ‘turning point’, ese punto de quiebre, y esos golpes en un país como el nuestro tan duro y de tanto conflicto y violencia, lo obligan a contribuir para el país como lo hace uno con el periodismo también.



¿No va a aspirar a algún cargo de elección popular?

​

No, definitivamente no. Todos somos seres políticos y ahora con el tema de las redes sociales más, la gente se compromete y tira línea, opina, en particular los jóvenes y todos, pero no pienso estar en la política activa ni en la política electoral, por llamarlo así.



¿Cómo ve el manejo de las relaciones exteriores del país actualmente?

​

Afortunadamente, con la política exterior y las relaciones sobretodo con Estados Unidos, creo que la llegada de Joe Biden es bendecida y afortunada para todos porque de alguna forma nos va a preservar, a pesar de las dificultades que tuvo en la campaña que se decía que tal vez el partido de Gobierno había optado por apoyar a Trump, yo creo que el bipartidismo sigue imponiéndose en nuestra relación que es histórica de hace varias décadas y con Biden no va a ser la excepción.

El presidente Iván Duque y el ahora mandatario electo de EE. UU., Joe Biden, pasaron por la Cumbre Concordia 2018. Foto: Presidencia

¿Habrá cambios con los demócratas?

​

En derechos humanos los demócratas siempre han tenido una fortaleza y una preocupación. Ahí tenemos que cuidarnos nosotros a intentar mejorar estas estadísticas que hoy son muy penosas en materia de Derechos Humanos. pero hoy mi mayor preocupación es Venezuela.



¿Por qué?



A los cancilleres y ex cancilleres siempre nos han dicho que somos países siameses y que jamás las relaciones entre Venezuela y Colombia podían deteriorarse y hoy no pueden estar en un momento más difícil, entonces creo que hay que buscar alternativas y Colombia puede liderar ese proceso de alternativas, no sólo cerrando la puerta si no buscándole salidas a una situación tan difícil y tan dolorosa para los colombianos y venezolanos.



El gobierno de Colombia asegura que en Venezuela hay un régimen dictatorial y por eso no hay ninguna comunicación con Nicolás Maduro sino con Juan Guaidó, ¿cuál sería la estrategia para poder empezar a construir una comunicación que beneficie a ambos países?

​

Esperemos a ver cómo sale el referéndum de la consulta popular que encabeza la oposición. Y en el programa que yo hice sobre Venezuela en ‘A fondo con María Emma’ se percibe una coyuntura difícil a partir de enero cuando llegue la nueva asamblea que es a todas luces ilegítima porque no participó la oposición, entonces no podemos caer en engaños que estamos ante un régimen y una coyuntura muy difícil, porque tenemos la decisión de apoyar a la oposición y tenemos a Nicolás Maduro que duplicó la cámara y los parlamentarios. A partir del 5 de enero veremos cuál es esa situación.

Hoy analizaremos en #AFondoConMaríaEmma las elecciones en #Venezuela: tan importantes para su historia y la nuestra! @AsambleaVE No se lo pierdan! Por Noticias Caracol Ahora 8:30 pm (hora Col) @NoticiasCaracol pic.twitter.com/lWO1gFIkxj — MariaEmmaMejiaV (@MariaEmmaMejiaV) December 6, 2020

¿Qué salidas ve?

​

Yo espero que definitivamente Colombia lidere para seguir adelante y encontrar una salida, que no es militar, y que de pronto Joe Biden pueda contribuir a esa búsqueda de una solución con la amistad con Colombia y podamos unir fuerzas para encontrar una salida de esta crisis tan profunda que le está costando mucho a Colombia.



Hablando de Estados Unidos, ¿cómo explica que Donald Trump haya insistido en no reconocer una derrota?

​

Es demencial, es verdaderamente un atentado contra la democracia y el concepto de democracia que ha sido una de las características históricas de los Estados Unidos, y es un peligro que se pueda llegar a romper y que haya esa polarización que es muy dramática y muy peligrosa. Yo confío en que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a votar en favor de la decisión de la mayoría de los americanos que fue la de elegir a Joe Biden y confío en que el presidente Trump acepte, porque de lo contrario hiere y perjudica la democracia, que es una de las más sólidas del hemisferio y del mundo.



Usted mencionaba la difícil tarea que está siendo la protección de los líderes sociales, defensores de DD. HH. y excombatientes, esto aún a pesar de un Acuerdo de Paz que cumple 4 años, ¿cómo ha visto la implementación de estos acuerdos?

​

Yo me centraría en las Naciones Unidas y en la misión política especial que nosotros contribuimos desde Naciones Unidas a consolidar, a crear, a que tuviera presencia aquí, a financiarla, y tengo mucha fe en que esta renovación, por lo menos hasta el año 2022 que concluye este gobierno, de la presencia de la misión política especial aquí en Colombia ayude y contribuya, y creo que en eso la comunidad internacional le va a ayudar mucho al país y al propio gobierno con su presencia y con la decisión de que la misión política especial continúe.



(Le puede interesar: Mapa: los países a los que pueden viajar colombianos sin restricción)



¿Cómo valora lo que está ocurriendo?

​

La situación de los líderes sociales y de los excombatientes es muy dramática y creo que Naciones Unidas está muy consciente de esa preocupación que creo que nos asiste a los colombianos de lo que está pasando y cómo controlarlo. Aquellos que hemos trabajado en los procesos de paz, en mi caso en el Caguán, en la comisión de paz, en Naciones Unidas para el acuerdo de La Habana del presidente Santos, yo creo que lo importante es llenar esos territorios, aquí todavía hay muchas violencias, pero en definitiva esas violencias tiene que llenarlas el Estado y esa es la batalla que todavía estamos dando.



¿Llenar en qué sentido?

​

Más que la presencia militar es una presencia también social, económica, política, que haya una escuela, un colegio. Este es un territorio muy difícil y muy quebrado, hay que consolidar esos territorios.



¿Cómo ve a Iván Duque en su ejercicio como Presidente?

​

Esa pregunta se la dejo a los políticos y la periodista se queda aquí en su programa de ‘A fondo con María Emma’.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram: @luisamercado1

Twitter: @LuisaMercadoD