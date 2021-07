Enrique Peñalosa habla de asesinato de Dilan Cruz y del Esmad

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, habló para el medio de comunicación RT, sobre el asesinato del joven Dilan Cruz y la actuación de Esmad durante las manifestaciones.

Sobre el caso de Dilan Cruz, quien fue herido por un agente del Esmad y cuyas circunstancias aún siguen siendo investigadas, el exalcalde aseguró que "a Dilan Cruz le dispararon una bala de caucho, de las que se usan en todos los países para las manifestaciones, no es un arma letal, desafortunadamente en ese caso fue letal".



El disparo que recibió Dilan Cruz provino de una escopeta calibre 12, activada por el capitán Manuel Cubillos Rodríguez. Según Medicina Legal, el joven falleció a causa de un "trauma craneo-encefálico penetrante por munición de impacto, disparada por arma de fuego".



Peñalosa aseguró que la Fiscalía "encontró que no había habido ninguna intención de parte del policía cuando hizo este disparo" y afirmó que cree en la justicia colombiana.



Sobre la actuación del Esmad durante las manifestaciones Peñalosa manifestó que el Esmad "es una policía especializada en actuar de manera no letal para controlar cuando hay excesos como los del vandalismo, sin que haya muertos".



Además, agregó: "He visto como agreden a los policías del Esmad con cocteles molotov, con golpes, piedras, y los he visto cómo se controlan. Los respeto y admiro mucho. Cualquier democracia tiene que tener este tipo de Policía".



