Peñalosa asegura que Petro 'no es eficiente como gobernante'

La previa a la campaña presidencial de 2022 revela cada vez más las cartas de los precandidatos. Hace pocos momentos, el ex mandatario de Bogotá, Enrique Peñalosa, criticó en 'Blu Radio' al también exalcalde y aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, por considerar que su gestión fue 'ineficiente' cuando ocupó el Palacio de Liévano.



“A mí Gustavo (Petro), me parece que no es muy eficiente como gobernante. No es un tema de ideología, sino de quién le mejora la vida a la gente. Aquí podemos comparar quien hizo mejor las cosas”, señaló Peñalosa.



(Sobre este tema: Enrique Peñalosa anuncia su candidatura a la Presidencia)

Estas fuertes declaraciones se dan en medio del reciente lanzamiento de la candidatura presidencial de Peñalosa, quien le dijo a este diario que en "en este momento no haría una consulta con el Centro Democrático", sino que estaría buscando recoger firmas para concretar su aspiración.



El reconocido urbanista y dos veces alcalde la capital, ha tenido roces en el pasado con el senador Petro.



Incluso, para las pasadas elecciones a la Alcaldía de Bogotá, en las cuales resultó ganadora Claudia López, se pensaba que Miguel Uribe Turbay representaba el continuismo de la obra de Peñalosa, en contra del candidato de la Colombia Humana-UP y Mais, Hollman Morris. Este último terminó ganándole en votación a Uribe Turbay.



(Lo invitamos a leer: 'En este momento no haría una consulta con el CD': Peñalosa)

Si izquierda significa darle prioridad a los pobres, comparemos quien mejoró más la vida de los pobres, si Gustavo P o yo: 88 colegios, 3 hospitales, parques, renovación flota TransMilenio, Metro, ciclorrutas, legalización de barrios, titulación de viviendas, CEFEs, bibliotecas — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 10, 2021

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea aquí el contenido)



Por eso, estos señalamientos en los cuales Peñalosa también criticó el manejo de la salud que tuvo el gobierno de la Colombia Humana en la capital, profundizan las diferencias entre los exalcaldes que aspiran llegar al Palacio de Nariño.



Además, Peñalosa, a quien se le critica y aplaude por ser el creador de TransMilenio, manifestó que "él (Petro), recibió unos buses viejos que deberían haberse cambiado de TransMilenio y no hizo absolutamente nada”.



(Puede seguir leyendo: Se mueve la foto de los exalcaldes que suenan para el 2022)



EL TIEMPO