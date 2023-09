Los próximos alcaldes y gobernadores deberán centrar su atención en resolver las principales preocupaciones que aquejan a los ciudadanos en sus respectivas ciudades o municipios.



Según los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría S.A. para Valiente es Dialogar, CNC y Global Exchange, los problemas de inseguridad y de orden público son el principal dolor de cabeza a nivel local para 41,6 % de los encuestados.



Para un 24,8 % el principal inconveniente son los servicios públicos básicos (como agua potable, luz, alcantarillado, acueducto…); un 22,4 % contestó que la gestión administrativa municipal; 21,4 % señaló el desarrollo económico; 19,3 % indicó que el sistema de salud; 14,5 % señaló que el transporte, conectividad y seguridad vial y 9,1 % afirmó que la infraestructura y planeación urbana.

Ahora bien, estos inconvenientes varían a nivel nacional, pues en este caso 45,2 % de los encuestados respondieron que el principal problema de Colombia es la corrupción, mientras que un 25,8 % dijo que la violencia de los grupos armados.



A estos dos les sigue la delincuencia común, con un 25,1 %; y el desempleo, con 22,2 %. Un 17,4 %, por otro lado, respondió que la inflación y el costo de vida; 12,4 % dijo que los servicios de salud; 6,8 %, el crimen organizado; y 5,7 %, los bajos salarios o la mala calidad del empleo.



Tanto la situación política como el narcotráfico obtuvieron un 5,6 %, respectivamente. Al final de la lista se encuentran los servicios de educación, con un 4,9 %; y el acceso y la calidad de los servicios públicos básicos, con 4,8 %. Por último, un 3,9 % respondió que la falta de cultura ciudadana.



Pese a que la corrupción es el principal problema para los consultados a nivel nacional, menos de la mitad (39,6 %) considera que los políticos –o en general el Gobierno– van a resolverla.



Un 32,5% tampoco cree que van a solucionar la inseguridad y la delincuencia común; 19,3 % no tiene esperanzas en que se vaya a mejorar el empleo y 11,3 %, igualmente, no piensa que se va a arreglar el fenómeno del narcotráfico.Otro aspecto por el cual indagó la encuesta fue el estado de ánimo de los 1.223 encuestados.

Ciudadanos en la Plaza de Bolívar.

Del total, 88 % se mostró optimista frente a su futuro personal, mientras que 10,3 % todo lo contrario.



Y aunque la mayoría tiene una buena percepción sobre su situación personal, a la pregunta: “En su opinión, ¿el país ha mejorado o ha empeorado en el último año?”, 6 de cada 10 de los consultados respondieron que ha empeorado, mientras que 2 de cada 10 sostuvo que ha mejorado. Un 6,8 %, por el contrario, dijo que Colombia sigue igual; 2,3 % manifestó que no sabe y 0,6 % no respondió.



El pesimismo de los ciudadanos también se vio reflejado en las respuestas a la pregunta “¿Usted considera que el país va por buen camino?”. 61,7 % afirmó que no; 34,7 % dijo que sí y 3,6 % no respondió.

Foto de referencia.

Dentro del estudio, finalmente, se preguntó sobre los mecanismos de participación que han usado los ciudadanos. Por ejemplo, los cinco que más han usado los que respondieron la encuesta son el voto (87,3 %), la consulta popular (52,7 %), el referendo (44,5 %), juntas de acción comunal (42,9 %) y el plebiscito (31,8 %).



Los que menos han utilizado son mesas, consejos, comités o espacios territoriales con enfoques diferenciales (16,4 %), cabildos abiertos (12,6 %), presupuesto participativo (12,4 %), diálogos regionales vinculantes (8,3 %) y la consulta previa (7,0 %).



