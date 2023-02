La propuesta de crear en la Corte Suprema de Justicia una nueva Sala Anticorrupción que modificaba la estructura para este tipo de delitos no solo terminó sacando del cargo al director del Instituto Anticorrupción que la ayudó a crear, sino que desató la molestia de las altas cortes.



Más allá del fuerte reparo público que hizo el alto tribunal, para los magistrados la iniciativa se fundamentaba en la idea de que Colombia era un Estado fallido, como si la justicia no hubiera actuado en este tipo de casos. En su criterio, la justicia no es complaciente con ninguna forma de criminalidad y es, además, irrespetuoso proponer que un organismo internacional interviniera.

Verdes, divididos

Por estos días las cosas en la Alianza Verde no andan muy bien. En la bancada hay división sobre quién debe presidir el Congreso el próximo semestre. Un sector minoritario está con Inti Asprilla, quien tiene el aval de Petro, mientras que la mayoría piensa que esa dignidad la debe ocupar Angélica Lozano. Para eso, aún tienen unos 5 meses, pero lo que no da espera es la postura frente a la reforma de la salud. No han tomado una posición, pero lo cierto es que hay quienes apoyan al Gobierno mientras que otros tienen dudas.

Lara, a la alcaldía



El exsenador Rodrigo Lara ya decidió que será candidato a la Alcaldía de Bogotá. A partir de la próxima semana iniciará los primeros contactos para definir apoyos. Todavía no sabe si se inscribe por firmas o con algún partido, que podría ser el de Roy Barreras, teniendo en cuenta que asistió al lanzamiento el martes y el senador le hizo un guiño. Por ahora, ha fijado el 15 de marzo como el plazo para el lanzamiento de su campaña.

Una ministra que dialoga



Mientras hay resistencia por la figura de la ministra de Salud, Carolina Corcho, a quien varios sectores acusan de no escuchar, incluso en el mismo Pacto Histórico, hay una especie de consenso alrededor de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Algunos creían que por ser militante el Partido Comunista sería más radical, pero se encontraron con una ministra abierta al diálogo y que prefiera concertar la construcción de las reformas de las que está a cargo: la laboral y pensional. Por ahora, los partidos se sienten tranquilos con su figura.

¿De Bogotá al Cesar?



A Antonio Sanguino, jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá, desde distintos sectores políticos y personalidades le vienen proponiendo con insistencia que sea candidato a la gobernación del departamento del Cesar. El exconcejal en la capital, exsenador de la República y exdirector del partido Verde tendría la oportunidad de volver a su tierra para buscar la gobernación a través de una coalición en la que además de su colectividad tendría apoyos del Partido Liberal y del Pacto Histórico. ¿Se decidirá? ¿Qué dirá Claudia?

Santos con el papa Francisco



El papa Francisco recibió este viernes, en el Vaticano, al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, en compañía de su esposa, María Clemencia de Santos. Allí, el exmantadario le agradeció al pontífice por su aporte al proceso de paz del país. En la visita, Santos le obsequió al pontífice la colección de libros de El Testigo, de Jesús Abad Colorado y María Belén Sáez de Ibarra.

El expresidente Juan Manuel Santos y el papa Francisco se reunieron para hablar de paz. Foto: EFE / EPA

Sobraron los sándwiches



Esta semana, previo al anuncio del paro de los taxistas, el gremio asistió a una reunión al Ministerio de Transporte que no duró ni 20 minutos. A la preocupación por el fracaso de esas conversaciones y por el llamado a las protestas se sumó otra: sobraron los sándwiches, pues se creía que la reunión sería larga. Una vez se fueron los taxistas, el ministro Guillermo Reyes dijo al resto de los asistentes: “Bueno, ahí tienen sándwiches y tinto, coman”. Al día siguiente, vale recordar, el diálogo sí fluyo y hubo acuerdo.



Quedó pequeño



El Salón Rojo del Hotel Tequendama, en Bogotá, se quedó pequeño durante el lanzamiento de La Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras, llegó más gente de la esperada. Este lugar tiene capacidad para 500 personas, pero los organizadores estiman que llegaron más de 700.



