¿En qué trabajan los migrantes venezolanos en Colombia, por lo general?

La crisis migratoria en Colombia es cada vez un problema mayor. En el país ya se albergan más de 1,7 millones de venezolanos, de los cuales, el 92% por ciento migró para mejorar su situación económica, según la encuesta Pulso de la Migración, publicada el pasado 14 de octubre.



De los venezolanos encuestados, el 58 por ciento tiene empleo, y de este grupo, la mitad llevaría más de un año desempeñando el cargo. No obstante, según cifras oficiales reveladas por 'BBC', el 90% de los migrantes venezolanos viven de la economía informal.



Por otro lado, de acuerdo a la encuesta realizada por el Dane, el 95 por ciento de los migrantes aseguraron que no han recibido permisos para poder ejercer su profesión.



A su vez, el 12 por ciento aseguró que se encuentra buscando empleo.



De los migrantes que dijeron tener trabajo, el 66 por ciento aseguró no estar afiliado al sistema de salud de Colombia. Las causas principales, señalaron, son que no saben cómo hacer el proceso o que no pueden acceder a medicina subsidiada por el Estado.



Solo el 3 % de los venezolanos piensan volver a su país en el próximo año. Foto: Infografía EL TIEMPO. Con información del DANE

Sobre el nivel educativo, se identificó que el 25 por ciento alcanzó solo la primaria, el 52 por ciento son bachilleres, el 9,9 por ciento tiene un técnico o tecnólogo y el 8 por ciento son graduados de la universidad.



El total de homologaciones de títulos profesionales en Colombia es de apenas el 7,1 por ciento. Y las razones para no hacer este proceso tienen que ver con falta de documentación, desconocimiento o falta de dinero.



Aunque en el país existe una percepción generalizada de que un alto porcentaje de migrantes trabaja a través de aplicaciones móviles o páginas web –como las de domicilios–, la encuesta del Dane sostiene que apenas el 1,9 por ciento de ellos se dedica a esas actividades.



