En qué momento la ciudadanía puede pedir revocatoria de un gobernante

La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana, previsto en la Ley 134 de 1994, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.

La revocatoria se puede solicitar cuando haya transcurrido no menos de un año de mandato a partir de la posesión del funcionario.



Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, “para presentar una revocatoria de mandato se requiere del apoyo de un número de ciudadanos que haga parte del censo electoral departamental, municipal o distrital de no menos del treinta por ciento (30%) de los votos obtenidos por el elegido”.



La revocatoria es aprobada si obtiene la mitad más uno de los votos “y cuando el número de sufragios no sea inferior al cuarenta por ciento (40%) de la votación total válida registrada el día en que se eligió al mandatario”, agrega la institución.



Si la votación exigida no se obtiene, la revocatoria no puede volver a intentarse en el resto de periodo de mandato.

