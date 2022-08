Ser la cabeza de gobierno de un país no es una labor fácil. Viajes, responsabilidades y estrés son algunos de los problemas que acarrea ser el mandatario de una nación. Es por esto que es común ver a los presidentes con aspectos muy diferentes a como llegaron a su puesto.



Colombia no ha sido la excepción y algunos de los expresidentes lucen distintos. El cambio no ha pasado desapercibido para los ciudadanos que cada cuatros años ven llegar a una nueva persona.



Este es un recorrido del antes y después de algunos exjefes de gobierno colombianos.



(Siga leyendo: Petro asistió a 'posesión ancestral' en la Sierra Nevada de Santa Marta).

Iván Duque (2018 a 2022)

Facebook Twitter Linkedin

Posesión de Iván Duque. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Iván Duque llegó a la presidencia en el 2018 de la mano del Centro Democrático. El bogotano tenía 41 años cuando se posesionó como presidente con la votación más grande en la historia del país.

Facebook Twitter Linkedin

Entrevista a Iván Duque a pocos días de dejar la Casa de Nariño. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Juan Manuel Santos (2010 a 2018)

Facebook Twitter Linkedin

Juan Manuel Santos en un debate presidencial de 2010, meses antes de convertirse en presidente. Foto: Andrea Moreno / EL TIEMPO

Juan Manuel Santos fue presidente durante dos términos. Alcanzó el acuerdo de paz con las FARC en el 2016 y ganó el Premio Nobel de la Paz.

Facebook Twitter Linkedin

A la izquierda: posesión de Santos en el 2010. A la derecha: últimos meses como presidente en el 2018. Foto: Jose Miguel Gomez / REUTERS y Abel Cárdenas / CEET

Álvaro Uribe Vélez (2002 a 2010)

Facebook Twitter Linkedin

Posesión presidencial de Uribe Vélez. Foto: EL TIEMPO

Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia del país en el 2002. Se convirtió en el primer candidato en ser elegido en las elecciones de primera vuelta y en el 2006 repitió como presidente.

Facebook Twitter Linkedin

En el 2010 Uribe apoyó al candidato Juan Manuel Santos. Foto: REUTERS / Edgard Garrido

Andrés Pastrana (1998 a 2002)

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Pastrana. Foto: Germán Enciso / EL TIEMPO

Andrés Pastrana alcanzó la presidencia en el 2002, tras seguir los pasos de su padre Misael Pastrana. Su gobierno fue reconocido por los intentos de diálogo con grupos guerrilleros.

Facebook Twitter Linkedin

En su gobierno se realizó la gestión del Plan Colombia y el fallido proceso de paz con las Farc en el Caguán. En la foto está tras finalizar su mandato. Foto: Archivo EL TIEMPO

Más noticias

Este sería el primer viaje del presidente Gustavo Petro después de su posesión

Expresidente Uribe se excusó con Gustavo Petro y no asistirá a la posesión

Polémica por el costo de la posesión de Gustavo Petro

Alexa, la excombatiente de las Farc que será fotógrafa en la posesión de Petro

La respuesta desde el Eln a propuesta de negociaciones de paz del gobierno Petro

Tendencias EL TIEMPO