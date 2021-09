En 2022 se destinarán 10,9 billones para la política de paz con legalidad

Emilio Archila es el Consejero Presidencial para la Estabilización. Es la persona que desde el Gobierno Nacional tiene a su cargo el proceso de implementación de los acuerdos de paz del Gobierno con las Farc.

¿Cuánto dinero se piensa destinar el año entrante para la implementación de la paz con legalidad? ¿Esos recursos están en el presupuesto nacional para 2022?

La cifra estimada a invertir el próximo año en la política de paz con legalidad son 10,9 billones. Están incluidos en el presupuesto para el 2022.



A esto se suman recursos que se han logrado focalizar en esta administración que tienen que ver con regalías, con obras por impuestos, lo que hacen las gobernaciones, los municipios y el apoyo presupuestario que se recibirá de la Unión Europea el siguiente año.



Las minas siguen siendo un problema, sobre todo en las zonas más alejadas. ¿Cuál es el mayor reto en materia de desminado que tiene en este momento el Gobierno?

El desminado es una actividad complementaria, lo que necesitan las poblaciones es que las minas antipersonal no se instalen y para eso está la actividad de prevención. Y que una vez se instalen esos artefactos se puedan retirar sin causar afectaciones. Ese retiro lo hace coordinadamente Acción Integral, que tiene un componente civil y un componente de desminado militar. Entonces con eso quedan cubiertas las zonas a las que puede llegar el desminado civil, pero también en las que es necesario el desminado militar. Con esto no estamos dejando sin actividad de desminado ninguna parte del territorio. La meta del cuatrienio es la liberación y entrega de 180 municipios libres de sospechas de minas y ya se logró.



El jefe de la misión de observación de la ONU aseguró, en entrevista con EL TIEMPO, que la seguridad de los excombatientes era uno de los asuntos que más le preocupaba, pero reconoció que todavía quedan muchos retos. ¿Para el Gobierno cuál es el mayor reto en esa materia?

En esa entrevista el doctor Carlos Ruiz hizo un reconocimiento de los gigantescos esfuerzos que ha venido realizando el Gobierno. Obviamente, en la medida en la que se estén dando asesinatos quiere decir que todos tenemos un reto, porque el objetivo en esto es que existan cero, cero, que no exista ningún muerto, ningún asesinato.

Nosotros, como él lo resaltaba, cada año hemos disminuido sustancialmente el número de asesinatos. Cada año hemos aumentado el número de entidades que están involucradas en la seguridad, cada año hemos aumentado el presupuesto que está destinado de la seguridad de los excombatientes, cada año la Fiscalía ha sido más eficiente identificando los autores intelectuales y materiales de esos homicidios y no vamos a parar ahí, vamos a seguir trabajando con el objetivo de que esas afectaciones sea ninguna.



