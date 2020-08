'Colombia no está interesado en la vacuna rusa': Embajador ruso

La carrera por la vacuna contra el coronavirus es una realidad, todos los países están buscando las estrategias para producirla o adquirirla. El primer país en registrar la vacuna efectiva fue Rusia, se trata de Sputnik V, que lo anunció este martes.



El embajador de Rusia en Colombia, Sergei Koshkin, le contó a EL TIEMPO detalles de esta vacuna y la respuesta del país frente a su ofrecimiento. ​

Se sabe muy poco de la vacuna Sputnik V ¿en qué consiste la vacuna?



Es una vacuna rusa elaborada en un entro de investigación de microbiología, llamado Gamaleya, es muy conocido este centro de Moscú, adscrito al Ministerio de Salud. Se trata de una vacuna líquida de inyecciones intramusculares. Se aplica dos veces, con una diferencia de tres semanas y dicen que va a tener inmunidad por dos años.



¿Cuándo iniciaron las primeras pruebas de la vacuna?



Es una vacuna que está hecha con una base muy conocida y segura, está basada en las vacunas anteriores elaboradas en el mismo centro. La vacuna ya pasó dos meses de pruebas en humanos y este centro lleva dedicando 3 años a la base de su elaboración. La vacuna cumplió todos los requisitos internos de mi país para recibir el registro estatal nacional, y son exigencias bastante severas. Hay que cumplir muchos requisitos científicos médicos jurídicos.



¿Por qué Rusia anunció el registro de la vacuna sin que se iniciara la fase 3 de los ensayos?



Con el registro el asunto no se termina, se habla de registro bajo condiciones, es la práctica conocida mundialmente. Nuestros especialistas consideran que todos los países que están en este proceso van a utilizar la práctica de registro rápido, porque hay que ganar tiempo, el mundo entero está esperando esto. Eso quiere decir que después del registro hay una tercera etapa y esto permite la posibilidad de extender el proceso a miles de personas voluntarias. Se dice que en una semana van a participar como 2000 voluntarios en este proceso.



¿Desde cuándo se va a empezar a vender de manera masiva la vacuna?



El primer lote puede estar en dos semanas y naturalmente toda la producción nuestra será dedicada para el mercado interno. Va a ser utilizada como vacuna voluntaria y gratuita, como todas las vacunas en mi país. El orden en el que se va a ofrecer será para el personal médico, luego para los maestros y profesores y los grupos de alto riesgo. La vacuna masiva puede llegar en octubre.

¿A cuáles países se la venderán?



Se dice que tenemos pedidos que han llegado de 20 países del mundo para la suma total de 1.000 millones de dosis. Y para este propósito además de nuestra producción interna se van a utilizar las posibilidades productivas de cinco países más que ya se ofrecieron para esto y con esas capacidades productivas se podrán producir alrededor 500.000 millones de dosis. Los países en los que cooperamos de forma más estricta es Filipinas, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y de América Latina, en Brasil.



¿Cuál será el valor?



Yo no puedo decir eso porque es un aspecto comercial.

¿Cuáles países la van a producir?



Podemos mencionar a varios estados brasileños y también en nuestros medios hay mención que uno de los países donde va a producirse la vacuna es Cuba. Lamento decir que Colombia no figura entre los países que han formulado la solicitud ni para producción ni para distribución.



Embajador de Rusia en Colombia, Sergei Koshkin. Foto: Cortesía Embajada de Rusia en Colombia

Usted le escribió una carta al presidente Duque ofreciendo una medicina que disminuye la enfermedad, ¿cuál fue la respuesta de Colombia?



Yo le escribí hace un mes, el 13 de julio, una carta al Presidente de la República sobre dos cosas. Esta medicina que ofrecemos que se llama Afivavir y reduce drásticamente síntomas y el tiempo de la enfermedad, en vez de una semana 1 podría estar enfermo 3, días algo de este tipo. Pero es buena, ya se ha comprobado. En segundo término yo planteé la información para que el gobierno colombiano supiera que dentro de un mes, a mediados de agosto, se espera la producción de la vacuna rusa. Recibí una respuesta formal del Ministerio de salud que habló detalladamente sobre todos los trámites que hay que cumplir para registrar esta vacuna a través del Invima. Me dijeron: muchas gracias, lo estamos haciendo precisamente en este momento, pero no mencionaron ni una palabra sobre la vacuna. Por eso yo saqué a la conclusión que el gobierno no está interesado en la vacuna, y tiene su pleno derecho de hacer eso. Parece que yo tuve la razón porque leí la declaración del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, que dice que por el momento esta opción está cerrada.



Estoy recibiendo decenas de cartas y llamadas telefónicas donde la gente me pregunta cómo conseguir la vacuna para ellos y su núcleo familiar. La gente quiere la vacuna y eso es natural. Incluso he recibido de personas que quieren ser voluntarias a esta vacuna.

¿Eso que plantean los ciudadanos es posible?



Como se trata de una vacuna, qué es una cuestión de un intercambio bilateral y gubernamental, sin el visto bueno del Gobierno y del Invima nadie mueve nada. Si hablamos de la medicina Afivavir, también hay que pasar todo este proceso, Pero hay algunas señales positivas en este sentido porque hay progresos. Hay una firma en Colombia que tiene 40 años de experiencia en el asunto que ha estado en contacto con Rusia y a través de la Cámara de Comercio Colombo - rusa, aquí en Bogotá, y este proceso está bastante avanzado, está en la etapa de firma de convenio de registro y distribución. Una vez que se firme este convenio y el Invima dé su visto bueno oficialmente cualquier persona puede comprar y utilizarlo.



¿Considera que cuando Colombia vaya a solicitar la vacuna, no será muy tarde?



No sabría decirle exactamente no quisiera criticar las gestiones del gobierno de Colombia Ellos están en su pleno derecho ciudadano de decidir su camino y su política respecto a esta pandemia. Si ustedes no quieren comprar esta vacuna, van a comprar otra.



Yo tenía 3 años cuando mi país lanzó el primer satélite espacial Sputnik I, y la gente en occidente no quería recibir eso, no creían que este país pudiera lanzar algo al espacio, decían que eran engaño de los rusos y les decíamos miren levanten la cabeza y estaba volando el sputnik. Y este sputnik también está volando es un hecho hay que vivir con eso.



Además de esta vacuna, ¿en Rusia están haciendo otras?



Sí. somos un país bastante avanzado en materia de fármacos. Hay otros 7 centros de microbiología que están trabajando en diferentes formas de vacunas. por ejemplo hay uno que se llama Vector que ya está en segunda fase de elaboración. Mencionar las palabras del director del centro que lanzó esta vacuna cuando le preguntaban qué por qué tanta reacción negativa del exterior y él dijo que no le sorprende para nada, que es una reacción normal.

¿Venezuela va a producir o vender la vacuna?



No se mencionó entre estos grupos de países, va a recibir el mismo trato que los demás países, si están haciendo sus pedidos van a ser examinados debidamente. Este es un asunto humanitario y libre absolutamente de razones políticas e ideológicas.



