Juan Manuel Santos, criticado por nuevo embajador en Washington

El presidente de la República, Iván Duque, designó como nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno. Esto se da después de la renuncia de Francisco Santos al cargo.

“El presidente Iván Duque me designó como embajador de Colombia en Washington. Recomponer las relaciones con EEUU y ‘reconquistar Washington’ para el bien del país serán mis prioridades”, anunció el nuevo embajador.



En medio del nombramiento en su nuevo cargo, Pinzón respondió al expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo ante la Comisión de la Verdad la semana pasada hablando sobre sus responsabilidades en el conflicto armado, especialmente sobre los falsos positivos.



Santos aseguró que Pinzón, mientras fue ministro de Defensa, fue “negacionista” sobre los falsos positivos.



“Nunca antes le había oído las expresiones que usó de negacionismo y digo que es muy raro porque al poco tiempo me nombró hasta ministro de Defensa y embajador, es un poco rara esa afirmación y un poco fuera de lugar, en mi caso los resultados hablando por sí solos”, respondió el nuevo embajador en entrevista con La FM.



Pinzón también agregó: “Llegó al despacho y me mostró un informe de derechos humanos y le dije que mi opinión es que a esa gente hay que retirarla de forma inmediata, hay que actuar contra quienes cometieron esos hechos. Recuerdo que ahí estaba Juan Carlos Mira”.



