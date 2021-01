Embajada de EE. UU. reanuda proceso para solicitud de algunas visas

La pandemia de coronavirus pausó muchos de los trámites y actividades, no solo en Colombia sino a nivel mundial. Uno de esos fue el proceso par solicitar visas para Estados Unidos, pues desde el 17 de marzo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá canceló las citas de rutina para visas de inmigrante y visas de no inmigrante por la salud y seguridad de los solicitantes y el personal de la Embajada.



No obstante, este miércoles la embajada de Estados Unidos en Colombia informó en redes sociales que reanudó el procesamiento de solicitudes para algunos tipos de visa de no inmigrante.



Las solicitudes que ya se pueden hacer son:

Visas de turismo/negocios (B1/B2) y tripulantes (C1/D)

Ya puede solicitar las visas de turismo/negocios (B1/B2) y tripulantes (C1/D) para quienes sean elegibles para exención de entrevista basados en la edad o por renovación.Si quiere saber si es elegible para esta opción puede hacer clic aquí.

Visa F, M o J para estudiar

Los solicitantes que vayan a estudiar en los Estados Unidos con una visa F, M o J (a excepción de programas de inglés como segunda lengua) ya puede pedir su visa.



Situaciones de emergencia

También puede solicitar una visa si está en alguna situación de emergencia. En este caso, la embajada de Estados Unidos en Bogotá recomienda contactarse con ellos para conocer si usted aplica a este caso.



Recuerde que las citas para otros servicios habituales, incluso solicitudes de visas de turista por primera vez, continúan suspendidas.



