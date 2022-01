Digámoslo sin tapujos: ya es hora de que los colombianos nos sinceremos sobre las dimensiones y el impacto que el narcotráfico ha dejado en el país después de 50 años de existencia. Es un debate que se ha venido aplazando y que, cuando se ha intentado profundizar, se minimiza y sus consecuencias están a la vista: el narcotráfico no solo ha afectado a las instituciones estatales, sino que además ha incrementado la violencia de todo tipo, degradado el conflicto armado, ahondado la corrupción e impactado las reglas de juego del sistema político, tanto en el campo como en la ciudad.



(Le puede interesar: Balance y retos de la lucha contra el narcotráfico en Colombia)

El debate electoral que se avecina debería ser una oportunidad para que todos los candidatos presidenciales den a conocer sus propuestas para enfrentar toda la cadena productiva de la cocaína, que, según los expertos, es la ‘empresa’ más rentable del país; una exitosa multinacional manejada por narcos colombianos y mexicanos.



Las profundas secuelas económicas dejadas por estos dos años de pandemia, que hacen más gravosas las desigualdades sociales que el país padece, obligan a buscar soluciones de fondo, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las instituciones democráticas y consolidar el Estado social de derecho que se forjó en la Constitución de 1991, que es lo único que puede impedir que los proyectos mafiosos se apoderen de la Nación o se constituyan en un factor de poder regional, como ocurre en México.



En nuestro país, en los últimos años se ha abandonado el productivo debate sobre el impacto del narcotráfico, que se desarrolló a finales del siglo anterior; por eso, decidí recurrir a tres expertos que han continuado reflexionando sobre este tema.

Juan Tokatlian, destacado analista internacional, asegura: “El fenómeno de las drogas –su manifestación, evolución y enraizamiento en Colombia– no es algo desconocido ni sorpresivo. No hay país en América Latina donde se haya investigado tanto este asunto. No fue repentino ni inusual su impacto en la vida nacional. Más aún, la centralidad del narcotráfico era previsible y resultó elocuente. Ocurrió ante los ojos de todos como si nadie lo advirtiera. Condiciones históricas domésticas de distinto tipo facilitaron el auge del negocio de las drogas y, quizás, el consentimiento para su encumbramiento. Entonces, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con las políticas vigentes en materia de drogas?



“La ‘guerra contra las drogas’ encabezada por Washington, y que refleja sus perspectivas, prioridades y prácticas, ha gravitado de modo decisivo, mas no exclusivo, en la adopción de esa estrategia en Colombia. La ambigua cruzada antinarcóticos debe ser entendida como el producto simultáneo, contradictorio y complejo de factores externos que la ‘empujan’ y factores internos que la ‘atraen’. Colombia abrazó una ‘guerra’ que quiso llevar adelante. Hay suficiente evidencia empírica sobre el fracaso de las políticas públicas ejecutadas, advirtiendo que no existe en el país una coalición sociopolítica dispuesta a asumir una estrategia alternativa.

En Colombia y América Latina por igual, que el avance del narcotráfico, y con ello el ascenso del crimen organizado, se vincula más con la institucionalidad interna y la vulnerabilidad externa FACEBOOK

TWITTER

“Lo anterior conduce a ciertos interrogantes en torno a Colombia: ¿qué hace que el país se haya acostumbrado tanto a las distintas violencias? ¿Qué valida socialmente la acumulación de guerras –contra las guerrillas, contra las drogas, contra los ‘paras’, etc.– que son de larga data y no parecen tener fin a la vista? ¿Qué explica la escasa sensibilidad de una parte de la ciudadanía respecto a las muertes, el caos y la destrucción que produce un estado de conflicto permanente? La habituación colectiva a los conflictos armados prolongados y la indiferencia de muchos frente a las víctimas exigen un análisis sociológico, político, antropológico, psicológico e histórico profundo y ponderado.



“Se sabe, en Colombia y América Latina por igual, que el avance del narcotráfico, y con ello el ascenso del crimen organizado, se vincula más con la institucionalidad interna y la vulnerabilidad externa; esto es, se trataría de un problema de gobernabilidad. Se conoce que dicho avance socava la democracia, debilita el Estado de derecho, facilita la corrupción, aumenta la injusticia social, produce costos directos e indirectos sobre la economía, exacerba una subcultura que premia la ilegalidad, degrada el sistema político, afecta la soberanía nacional y reduce la autonomía estatal en el frente internacional”.



Coincidiendo con Tokatlian, hay que desbloquear el debate sobre cómo enfrentar y superar el fenómeno del narcotráfico. Pareciera que la discusión se hubiera congelado a partir de la propuesta de la legalización de la cocaína; sin debatir si el camino es legalizar o no, a nivel internacional no ha tenido eco esta propuesta y a corto y mediano plazo todo indica que no tiene futuro. Se necesita consensuar fórmulas distintas que garanticen que el narcotráfico no se siga consolidando como negocio internacional ni socavando las instituciones democráticas.



Sobre la viabilidad de legalizar la cocaína, el profesor Eduardo Pizarro opina: “Muchos analistas plantean que la única solución real para enfrentar la producción de cocaína es su legalización. Se trata, sin embargo, de una propuesta sin fundamento realista, por dos razones.



“Primero, a nivel internacional, lejos de aumentar las naciones favorables a su legalización, aumentan las naciones que se oponen de manera radical a esta opción. No hablamos solo de los países musulmanes o de China y Rusia. En ninguna nación de Occidente esta opción está siendo siquiera contemplada. Si un mandatario en Colombia tomara la decisión unilateral de legalizar la cocaína convertiría a nuestro país de inmediato en una ‘nación paria’.



(Además: ¿Qué implica la decisión de EE. UU. sobre la fumigación en Colombia?)

Para los expertos,

no es claro

qué porcentaje

del Producto Interno Bruto (PIB) corresponde al negocio del narcotráfico FACEBOOK

TWITTER

“Y, en segundo término, los especialistas en salud pública insisten en que, a diferencia de la marihuana, la cocaína es una ‘droga de entrada’ para el universo de otras drogas infinitamente más graves, como los opiáceos o las drogas sintéticas. En los Estados Unidos, actualmente fallecen cada año más de 50.000 personas por sobredosis, siendo la principal causa de muerte entre los menores de 50 años, superando los accidentes automovilísticos y el uso de armas. Por ello, poner la marihuana –una droga recreativa– en el mismo plano que la cocaína –una ‘droga de entrada– constituye un grave error.



“Por estas razones, la legalización es una solución no solo facilista, sino inviable. Y, por tanto, el país debe estructurar una política fundada en otras medidas, siendo el uso controlado del glifosato la más eficiente.

“De hecho, en 2015, Colombia había reducido los cultivos de hoja de coca a unas 45.000 hectáreas y la fumigación aérea era mínima, pues, ante la amenaza de su uso, los cultivos industriales de más de 10 o 15 hectáreas habían desaparecido. Lo único que había eran cultivos de una o dos hectáreas, salvo en la frontera colombo-ecuatoriana en donde debido a la presión de Rafael Correa se había acordado no fumigar bajo ninguna circunstancia, lo cual llevó a que tanto en Nariño como en Putumayo se concentraran los mayores cultivos.



“Sin embargo, apenas se decidió en el marco de las negociaciones de paz en La Habana con las Farc acabar con la amenaza del uso de la fumigación aérea (además del incentivo perverso de ofertas económicas a cambio de la destrucción de cultivos) pasamos a tener más de 150.000 hectáreas sembradas.



Siga leyendo: Disputa por el narcotráfico desató una ola de homicidios en Santa Marta

“Incluso si se acepta que el glifosato es una causante de cáncer –lo cual no está probado, salvo con unos niveles de concentración muy altos–, valdría la pena hacerse dos preguntas: ¿por qué se prohibió su uso para combatir la hoja de coca y se mantuvo su uso para el resto de los cultivos? ¿Si la preocupación era la posibilidad del cáncer en la población campesina afectada, cuántos miles de colombianos están muriendo a causa de los recursos que genera esta economía ilegal como ‘combustible del conflicto armado’ y como combustible de las redes criminales?



“Por ello, Colombia debe no caer en el debate sobre la legalización como única opción real, sino, con seriedad, discutir opciones más realistas al menos a corto y mediano plazo”.



Para los expertos, no es claro qué porcentaje del producto interno bruto (PIB) corresponde al negocio del narcotráfico, como ha sostenido el profesor Francisco Thoumi: “Las estimaciones disponibles, que tratan de establecer el porcentaje del PIB atribuible a la producción de drogas ilegales, tienen enormes dificultades de medición. Las ventas de la industria ilegal requieren una estimación del tamaño de los cultivos, de la productividad en términos de contenido de alcaloides, de la calidad de los químicos empleados en la manufactura de cocaína, de la proporción de la producción que es capturada, del porcentaje de esta que ‘retorna’ al mercado. Hay que estimar los precios de las drogas en cada mercado y la proporción que corresponde a traficantes colombianos; cuánto se gasta en consumo en Colombia y cuánto se invierte; el costo de los insumos importados para los cultivos y refinación de las drogas.



“Son estimaciones necesarias para el valor de las exportaciones. Hoy el mercado nacional ha crecido, lo que requiere estimar las utilidades del narcotráfico en los mercados internos.

“Una cosa es estimar el valor de los ingresos de los colombianos involucrados en el narcotráfico este año, y otro, el ‘impacto del narcotráfico’ en la sociedad y la economía colombiana. Para esto es necesario determinar cuánto y en qué gastan los narcos en consumo, financiación de la política, y cuánto han invertido en el sector legal. Supongamos que el ingreso de los narcos ha sido solamente 2 % del PIB durante 45 años. Si solamente han invertido 0,5 % del PIB cada año, y que estas inversiones han sido rentables, aunque la rentabilidad haya sido baja, un porcentaje muy alto del capital del sector privado ha estado untado de narco. Este efecto sería más importante que el de las exportaciones de drogas de este año.



“Esto supone que la industria de drogas ilegales ha surgido de manera exógena como el crecimiento de la demanda mundial y que no está relacionada con la corrupción, violencia, etc. Todas las características premodernas de la sociedad que la hacen vulnerable a cambios en los entornos externos no han tenido nada que ver con el desarrollo de la industria de drogas ilegales, y en particular con la concentración de la industria mundial de la cocaína en Colombia.



“Colombia ha seguido una política de drogas consistente durante 45 años: no dejaremos de producir cocaína mientras exista una demanda mundial irresistible. Por eso, se enfatizan los lentísimos cambios en el tratamiento mundial de la marihuana y se presentan como evidencia de que el uso recreativo de la cocaína se va a legalizar. Al final, el mundo se cansará de que le metamos cocaína y va a legitimar lo que hemos hecho exportándola”.



El debate está servido: los candidatos presidenciales tienen la palabra.

HERNANDO CORRAL G.

PARA EL TIEMPO