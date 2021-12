Una jugada a dos bandas acaba de hacer el ex senador del Partido de la U Ricardo Arias al lanzar su nombre a la Presidencia de la República y, al mismo tiempo, sacar de taquito a su copartidario Jhon Milton Rodríguez.

“Sí me presentaré. Le pido a Dios que me permita presentarme como candidato de la coalición Nos une Colombia, que conformamos el Partido Mira y Colombia Justa Libres. Hoy, estamos preparando la convención, para que sea ella la que convalide mi aspiración”, dijo Arias.



En sus declaraciones al canal regional Telecafé, Arias aseguró que el senador jhon Milton Rodríguez, quien se postuló inicialmente como candidato de esa colectividad, no tiene el aval del partido, después de que un fallo del Consejo Nacional Electoral le entregó la autoridad a Arias.



“Digamos que, primero, él (Rodríguez) no tiene el aval del partido Colombia Justa Libres, y menos para la Presidencia de la República. La conducta del senador ofende los estatutos del Partido, pero, además, está torciendo el derecho”, añadió Arias.

Así mismo, anunció que el partido inició una investigación “rigurosa” a través de la comisión de ética de esa colectividad.



Arias justifica su posición al decir que la Convención del 3 de noviembre, en la que surgió el nombre de Jhon Milton Rodríguez como candidato presidencial, fue impugnada en dos oportunidades en el Consejo Nacional Electoral y que, este organismo de control electoral, acogió una de esas impugnaciones.



Como consecuencia de esa fallo, Arias dice que es reconocido como el único presidente de la colectividad y el encargado de convocar a una nueva convención para escoger el candidato presidencial, designación que recaerá en él.



“Esto quiere decir que, de acuerdo al fallo que profirieron los magistrados del CNE, que soy él presidente del partido “Colombia Justa Libres” desde el pasado 6 de noviembre de 2021. Por lo tanto, cualquier acto político que se produjera antes de esta fecha no tiene ninguna valides y legalidad”, aseguró.



Sobre las elecciones parlamentarias, dijo que Colombia Justa Libres y el Partido Mira inscribieron 70 candidatos al Senado de la República y listas a la Cámara de Representantes en 24 de los 32 departamentos del país.



Ana Paola Agudelo, del partido Mira, será la cabeza de lista de esta coalición, mientras que el representante Carlos Eduardo Acosta busca saltar al Senado y y Eduardo Pacheco mantener su curul en esa corporación.